Peter Pane feiert großes Reopening in München!

Zurück im neuen Glanz: Am Donnerstag, den 23. Februar 2023, feierte Peter Pane in der Leopoldstraße in München sein großes Reopening mit geladenen Gästen! Peter Pane ist mit fast 50 Restaurants in Deutschland und Österreich vertreten und beschäftigt ca. 2000 Mitarbeitende. Das Unternehmen legt größten Wert auf die Premiumqualität seiner Produkte, die schöne Atmosphäre in den Restaurants sowie den einzigartigen Service.

Ab dem 24. Februar 2023 heißt Peter Pane seine Gäste, nach einer knapp siebenwöchigen Schließphase aufgrund von Umbauarbeiten, wieder in der Leopoldstraße herzlich willkommen. Die im Jahr 2018 eröffnete Filiale der Peter Pane Familie überzeugt durch ihre einzigartige Lage auf der belebten Münchner Ausgehmeile. Mit seinem einzigartigen Außenbereich hebt sich der Betrieb ab und bietet Platz für ingesamt 360 Gäste. Das 30-köpfige Team freut sich schon darauf, die leckeren Peter Pane Kreationen endlich wieder aufzutischen.