Pfingstferien-Tipp: ADAC Radl-Aktion für Kinder im Rahmen des Science Summer

Wie flickt man einen platten Fahrradreifen? Was solltest du regelmäßig am Fahrrad überprüfen? Und wie fit bist du auf dem Bike? Antworten auf diese Fragen finden Kinder und Jugendliche bei der ADAC Radl-Aktion, die in den Pfingstferien im Rahmen des Science Summer im Innenhof des Deutschen Museums in München stattfindet. Spielerisch lernen sie, wie man das Fahrrad auf Sicherheit überprüft und einen platten Reifen flickt. Außerdem können interessierte Kinder zwischen 7 und 13 Jahren auf einem 20 x 30 Meter großen Fahrradparcours ihr Können unter Beweis stellen und kleine Preise gewinnen. Fahrräder können selbst mitgebracht werden, stehen vor Ort aber auch zur Verfügung. „Für Kinder ist das Fahrrad das erste und wichtigste Verkehrsmittel. Wir geben ihnen wichtige Tipps zum Umgang mit dem Bike und lernen ihnen die wichtigsten Fahrtechniken“, betont ADAC Moderator Jürgen Neubert.

Die Science-Summer-Veranstaltungen lohnen sich für die ganze Familie, denn unter dem Motto ‚Wissen erleben‘ stehen tägliche Vorführungen, Vorträge, Mitmach-Programme und Kleinkunst unter freiem Himmel auf dem Programm – ein risikoarmes Format in Pandemiezeiten. Der Besuch der Science Summer-Veranstaltungen bzw. der ADAC Radl-Aktion ist im Museumseintritt enthalten, Tickets dafür sind nur online erhältlich. Weitere Infos unter http://www.deutsches-museum.de/angebote/science-summer/

ADAC Radl-Aktion-Termine:

Montag, 24.05. Fahrrad-Flickkurs für Kinder, 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr

Dienstag, 25.05. Mach dein Fahrrad fit!, 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr

Donnerstag, 27.05. Fahrradparcours, 11-12 und 13-16 Uhr

Samstag, 29.05. Fahrrad-Flickkurs für Kinder, 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr

Montag, 31.05. Fahrrad-Flickkurs für Kinder, 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr

Dienstag, 01.06. Mach dein Fahrrad fit!, 11:30 Uhr, 13:30 Uhr, 15:30 Uhr

Mittwoch, 02.06. Fahrradparcours, 11-12 und 13-16 Uhr