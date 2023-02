Pkw kracht ins Olympia-Einkaufszentrum

Hanauer Straße – Ein Pkw ist am Mittwochvormittag durch den Eingang ins OEZ gefahren und erst nach 30 Metern im Gebäude zum Stehen gekommen.

Eine 83-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache durch den Seiteneingang des Einkaufzentrums, rollte an mehreren Geschäften vorbei und stoppte erst bei den 30 Meter entfernten Rolltreppen. Ein Passant auf der Rolltreppe konnte sich glücklicherweise rechtzeitig mit einem Sprung in Sicherheit bringen.

Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in eine Münchner Klinik transportiert. Nach der Unfallaufnahme der Polizei konnte mit Aufräumarbeiten begonnen werden. Der BMW wurde von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe der Feuerwehr geborgen. Das Fahrzeug hatte sich beim Aufprall mit Teilen der Rolltreppe und einer Hinweistafel verkeilt. Am Fahrzeug und an den Rolltreppen entstand ein erheblicher Schaden. Die Schadenshöhe bewegt sich im sechsstelligen Bereich.