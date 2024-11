Polizei München stellt neuen Leiter der Pressestelle vor

Am Donnerstag, den 21. November 2024, stellte Polizeipräsident Thomas Hampel den neuen Leiter der Pressestelle, Polizeirat Thomas Schelshorn, vor. Ab 1. Dezember 2024, wird Polizeirat Schelshorn die Funktion des Pressesprechers des Polizeipräsidiums München übernehmen und damit die Verantwortung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Social-Media-Kanäle des Präsidiums tragen.

Der 45-jährige Münchner ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er übernimmt die Pressestelle von Polizeioberrat Andreas Franken, der künftig die Leitung der Polizeiinspektion 22 – Bogenhausen inne haben wird.

Polizeioberrat Franken blickt auf eine ereignisreiche Zeit als Leiter der Pressestelle zurück und resümiert: “Die Arbeit in der Pressestelle war ein besonderes Privileg und zugleich eine große Herausforderung die mir verdeutlicht hat, wie wichtig eine transparente und proaktive Kommunikation für die Polizei und die Gesellschaft ist. Ich freue mich ganz besonders auf die Übernahme der Leitung der Polizeiinspektion 22 und wünsche Thomas Schelshorn viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe.“

Thomas Schelshorn wurde 1979 in München geboren und ist dort auch aufgewachsen. Herr Schelshorn begann seine Polizeilaufbahn im Jahr 1997 mit der Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst (heute 2. Qualifikationsebene). Nach Abschluss der Ausbildung und einem ersten Einsatz bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei war er in verschiedenen Bereichen der Schutz- und Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums München tätig.

Er absolvierte von 2013 bis 2015 erfolgreich das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst (jetzt 3.QE) und somit den Aufstieg in die 3. QE.

Im Anschluss sammelte er weitere Erfahrungen bei der Schutz- und Kriminalpolizei, nun im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Dort war er unter anderem bei der Kriminalpolizeistation Miesbach sowie der Polizeiinspektion Rosenheim tätig. Des Weiteren arbeitete er bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd und konnte erste Erfahrungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sammeln.

Im Jahr 2022 schloss er den Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup/Münster ab und damit den Aufstieg in die 4. QE (früher höherer Dienst). Im Anschluss kehrte er als Höherer Beamter vom Dienst zum Polizeipräsidium München zurück und war in diesem Zusammenhang bei der Einsatzzentrale tätig.

Polizeipräsident Thomas Hampel zeigte sich erfreut über die Besetzung der Position: “Herr Schelshorn verfügt über umfangreiche Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Polizei. Die große Bandbreite seiner Verwendungen hat ihn dabei bestens für die neue Funktion vorbereitet. Ich freue mich, dass er die verantwortungsvolle Aufgabe als Leiter der Pressestelle übernimmt. Bei Herrn Franken bedanke ich mich für die hervorragende Arbeit in den vergangenen vier Jahren als Sprecher der Münchner Polizei. Er hat es gerade auch in schwierigen und komplexen Einsatzlagen wie z.B. beim vereitelten Anschlag am 05. September 2024 seine Expertise unter Beweis gestellt. Es freut mich sehr, dass er als neuer Leiter der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) dem Präsidium München erhalten bleibt.“

Polizeirat Schelshorn hob bei seiner Vorstellung hervor: “Als Polizist mit Leib und Seele ist es für mich eine besondere Ehre, das Amt des neuen Pressesprechers beim Polizeipräsidium München zu übernehmen. Der besonderen Verantwortung dieses Amtes bin ich mir bewusst. Mein Ziel ist es, nach Möglichkeit allen Herausforderungen gerecht zu werden und zugleich den Kolleginnen und Kollegen der Münchener Polizei, für die ich künftig sprechen darf, eine starke Stimme zu verleihen. Kommunikation ist der Schlüssel, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen und zu erhalten, und gerade deswegen ist mir ganz besonders auch die ehrliche, offene und vor allem vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Medienvertretern ein großes Anliegen. Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben und bin zuversichtlich, dass mein Team und ich in der Pressestelle eine gute und vor allem transparente Arbeit leisten können.“