Räuberische Erpressung im Hirschgarten

Am Freitag, 06.12.2024, gegen 19:20 Uhr, befand sich ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in

München alleine als Fußgänger im Hirschgarten. Dort wurde er von vier männlichen

Personen zum Anhalten aufgefordert. Nachdem der 52-Jährige dieser Aufforderung nicht

nachgekommen war, wurde er von einer Person aus der Gruppe zu Boden gestoßen. Die

vier Männer forderten anschließend die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 52-

Jährige angegeben hatte, kein Bargeld dabei zu haben, ließen die Täter von ihrem Opfer

ab und entfernten sich.

Im Anschluss begab sich der 52-Jährige zur Anzeigenaufnahme zur örtlichen

Polizeiinspektion. Dort schilderte er den Sachverhalt und klagte über Schmerzen an der

Hand.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige noch in

Tatortnähe angetroffen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 15-

Jährige und einen 17-Jährigen (alle mit Wohnsitz in München). Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen ihren Erziehungsberechtigten

übergeben. Im Laufe der Ermittlungen konnten auch die Personalien des vierten

Tatverdächtigen ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 16-Jährigen mit

Wohnsitz in München.

Alle vier Tatverdächtigen wurden wegen einer räuberischen Erpressung angezeigt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.