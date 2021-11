Raub in Germering – drei 16-jährige am Germeringer See bedroht und beraubt

Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr wurden drei 16-jährige Jugendliche am Germeringer See von fünf jungen Männern im Alter von 14 – 16 Jahren mit einem Messer bedroht und ihrer Musikbox und einem geringen zweistelligen Geldbetrag beraubt. Einem Geschädigten wurde mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen, einem anderen mit einem Schraubenzieher in den Oberschenkel gestochen. In beiden Fällen wurden die Jugendlichen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht.

Die Tatverdächtigen zwangen ihre Opfer mit ihnen zum Germeringer Bahnhof zu laufen und sich dort auf den Boden zu legen. Damit sollte die frühzeitige Verständigung der Polizei verhindert werden.

Kurze Zeit später konnte einer der Geschädigten den Notruf der Polizei wählen. Vier der Tatverdächtigen wurden durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion Germering verbracht. Der fünfte Täter wurde konnte im Nachgang ebenfalls ermittelt werden.