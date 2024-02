Raub und gefährliche Körperverletzung nach Bundesligaspiel in Freimann

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 18:30 Uhr, stiegen sechs Fußballanhänger (Fans von Borussia Mönchengladbach), alle männlich und im Alter zwischen 18 und 22 Jahren, in die U6 Richtung Innenstadt. In der vollbesetzten U-Bahn befanden sich ebenfalls vier weitere unbekannte männliche Personen. Die unbekannten Personen gingen auf die sechs Männer zu und gingen diese zunächst verbal an. Anschließend wurden sie von den vier unbekannten Tätern körperlich angegangen. Unter anderem wurden ihnen dabei die Fanschals entrissen.

Am U-Bahnhof Freimann verließen die sechs Männer den Zug und stiegen in die nachfolgende U-Bahn ein. Dort trafen sie auf Polizeibeamte und wurden aufgrund ihrer sichtbaren Verletzungen im Gesicht von diesen angesprochen. In der Folge wurde dann der Sachverhalt bekannt.

Eine Personenbeschreibung zu den vier unbekannten Tätern konnte nicht abgegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 23 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Linie U6 (Richtung Innenstadt) zwischen 18:25 und 18:45 Uhr zwischen Fröttmaning und Freimann Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.