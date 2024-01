Raubdelikt in Laim: 23-jähriger geschlagen und beraubt

Am Freitag, 26.01.2024, gegen 23:15 Uhr, meldete ein unbeteiligter Zeuge über den Polizeinotruf 110, dass soeben mehrere Personen auf eine weitere Person in der Landsberger Straße gemeinschaftlich einschlagen würden. Alarmierte Beamte trafen vor Ort auf einen 23-jährigen Mann mit Wohnsitz in München, der bestätigte geschlagen worden zu sein, als auch seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons beraubt worden war.

Der 23-Jährige wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst erstversorgt und mit Kopfverletzungen in ein örtliches Klinikum gebracht.

Der 23-Jährige wirkte merklich alkoholisiert und konnte keine näheren Angaben zum Sachverhalt oder zu den insgesamt acht männlichen Tatverdächtigen machen. Auch der unbeteiligte Zeuge und couragierte Mitteiler nahm lediglich wahr, dass mehrere Personen auf eine Person einschlugen, woraufhin er unverzüglich den Notruf wählte.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Mitterhofer Straße, Friedenheimer Brücke – Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.