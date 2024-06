Red Bull München trägt DEL-Spiel in Tschechien aus

Die Grizzlys Wolfsburg und der EHC Red Bull München treffen am 6. Dezember (13:00 Uhr) im Rahmen der Winter Hockey Games in Prag aufeinander. Es ist das erste Mal in der über 30-jährigen Geschichte der DEL, dass ein Ligaspiel im Ausland ausgetragen wird.

Für den viermaligen deutschen Meister ist es zudem das erste DEL-Punktspiel unter freiem Himmel. Mit der Teilnahme der beiden deutschen Top-Clubs vertiefen die PENNY DEL und die tschechische Tipsport Extraliga ihre enge Zusammenarbeit im Rahmen von Hockey Europe, dem Zusammenschluss der europäischen Eishockey-Profiligen.

Das Spiel ist Teil eines spektakulären Eishockey-Events, bei dem vom 5. bis 8. Dezember insgesamt sieben Partien ausgetragen werden. Darunter sind zwei Begegnungen der ersten tschechischen Liga, eine Partie der ersten slowakischen Liga und ein Legendenspiel mit tschechischen und slowakischen Eishockeystars. Magenta Sport überträgt das Spiel zwischen Wolfsburg und München live aus der eigens errichteten 16.000 Zuschauer fassenden Freiluft-Arena auf dem Prager Hügel Letná.

Christian Winkler (Managing Director Sports Red Bull Eishockey): „Die Möglichkeit, zum ersten Mal in unserer Geschichte ein DEL-Punktspiel unter freiem Himmel austragen zu können, ist eine großartige Nachricht. Sowohl für unsere Fans als auch für unsere Organisation. Wir werden versuchen, dem Prager Winter unseren Stempel aufzudrücken und mit drei Punkten im Nikolaussäckchen zurück nach München zu fahren.“

Gernot Tripcke (Geschäftsführer PENNY DEL): „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere gute Zusammenarbeit mit der tschechischen Extraliga durch diese internationale Premiere fortsetzen können. Zugleich ist es für uns eine große Ehre, dass ein Spiel der PENNY DEL für unsere Partner in Tschechien einen so großen Stellenwert hat, dass sie ihr Event damit aufwerten wollen. Und für die Fans unserer beiden Teams aus Wolfsburg und München wird die Reise nach Prag sicherlich zu einem besonderen Erlebnis werden.“

Weitere Informationen zu den Winter Hockey Games gibt es auf winterhockeygames.com.