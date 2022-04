Red Bull München: Zach Redmond ist „Verteidiger des Jahres“

Liga kürt beste Akteure der Hauptrunde

Zach Redmond von Red Bull München ist „Verteidiger des Jahres“. Das teilte die Deutsche Eishockey Liga am Montagvormittag mit. Auch die Preisträger der anderen vier Kategorien wurden bekanntgegeben. Demnach heißt sowohl der „Stürmer des Jahres“ als auch der „Spieler des Jahres“ Riley Sheen. Der Profi von Aufsteiger Bietigheim Steelers spielte in der vergangenen Saison noch in der DEL2 und glänzte in der Hauptrunde mit 40 Toren. Als „Torhüter des Jahres“ wurde Dustin Strahlmeier von den Grizzlys Wolfsburg ausgezeichnet, „Trainer des Jahres“ ist Serge Aubin vom aktuellen deutschen Meister Eisbären Berlin. Wie in jedem Jahr haben die sportlich Verantwortlichen der 15 PENNY DEL-Clubs (Trainer, Manager und Kapitäne) sowie eine Expertenjury vom Fachmagazin Eishockey News, TV-Partner MagentaSport und der Liga über die besten Spieler abgestimmt.

„Ich freue mich sehr darüber, sehe den Award aber auch als Auszeichnung für unser Team. Wenn man in einer Mannschaft spielt, die erfolgreich ist, sieht man persönlich besser aus. Und wir haben eine sehr talentierte Truppe“, erklärte Redmond. Bereits zum dritten Mal geht die Auszeichnung des besten Verteidigers an einen Spieler von Red Bull München. Vor Redmond siegten in dieser Kategorie bereits Konrad Abeltshauser (2017) und Yannic Seidenberg (2018). Auch Danny aus den Birken („Spieler des Jahres“ und „Torhüter des Jahres“), Keith Aucoin („Spieler des Jahres“ und „Stürmer des Jahres“), und Don Jackson („Trainer des Jahres“) haben seit dem Aufstieg von München in die Deutsche Eishockey Liga im Jahr 2010 bereits einen der Awards erhalten.

Redmond hat mit seinen starken Leistungen dazu beigetragen, dass die Red Bulls die Hauptrunde zum achten Mal in Folge auf einem der ersten beiden Plätze beenden konnten. Der 33-Jährige war mit seinen 16 Treffern der torgefährlichste Verteidiger der Liga und beendete die Vorrunde mit 41 Scorerpunkten. In den Kategorien Assists, direkte Punkte, Schussquote, Führungstore und Punkte bei 5-gegen-5 gehörte der US-Amerikaner ebenfalls zu den besten Verteidigern.

Für Redmond war es nicht die erste Auszeichnung seiner Karriere. 2019 erhielt er den „Eddie Shore Award“ als bester Verteidiger der nordamerikanischen American Hockey League (AHL). Danach wechselte der 133-malige NHL-Spieler nach München, wo er auf Anhieb überzeugte.

Die Gewinner werden in einer „Award Show“ am Gründonnerstag (14. April) im Rahmen einer 30-minütigen Sondersendung bei MagentaSport präsentiert. Die Sendung startet unmittelbar im Nachgang an die Live-Übertragungen der vier Viertelfinalspiele.