Schnuppertage an der Deutschen Meisterschule für Mode

Im April öffnet die Deutsche Meisterschule für Mode I Designschule München ihre Atelierräume und Werkstätten für Weiterbildungsinteressierte. Im Rahmen von Schnuppertagen können Interessierte am regulären Unterricht der Meisterklassen sowie der Fachschule für Schnitt & Entwurf teilnehmen. Zur Auswahl stehen die Fächer Schnittkonstruktion manuell (11. April), Atelier und Textilgestaltung (12. April), Modellieren und Kollektionsgestaltung (15. April), Industrieschnitt / CAD (16. April) sowie Industrieschnitt / manuell und Materialkunde (17. April). Die Teilnehmer*innen können dabei herausfinden, ob ihnen tendenziell eine handwerkliche, eine kreative oder eher eine industriell orientierte Weiterbildung liegt. Einen Überblick der Schnuppertage gibt es unter https://designschule-muenchen.de/schnuppertage-2024. Um Anmeldung wird gebeten per E-Mail an michael.wagner2@designschule.muenchen.musin.de. Informationen zu den Zulassungsbedingungen der Weiterbildungen gibt es unter https://www.meisterschule-fuer-mode.de.