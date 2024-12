Schwabing: Versuchter Einbruch in Wohnung – Tatverdächtiger festgenommen

Am Donnerstag, 12.12.2024 gegen 00:30 Uhr, verständigte eine 73-Jährige mit Wohnsitz

in München den Polizeinotruf 110, nachdem sie Geräusche an ihrer Wohnungstür in Schwabing gehört hatte und einen Einbrecher vermutete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 49-Jähriger ohne festen Wohnsitz (staatenlos) angetroffen werden, der zugab, bei der 73-Jährigen an der Wohnungstür gewesen zu sein. Der 49-Jährige wurde festgenommen und wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.