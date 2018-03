Schwabinger Hof-Flohmärkte am 16.6.2018

Die diesjährigen Hof-Flohmärkte finden am 16. Juni 2018 statt, also in rund drei Monaten. Die Anmeldungen dafür laufen inzwischen auf Hochtouren. Hausgemeinschaften in Schwabing, die sich dieses Jahr beteiligen möchten, melden sich jetzt an. Organisiert wird die große Stadtteil-Aktion von der Nachbarschaft Schwabing in der Seidlvilla, Telefon 39 82 99, E-Mail info@hofflohmarkt-schwabing.de

Anmeldeformular und Spielregeln sind auf der Homepage www.hofflohmarkt-schwabing.de zu finden. Dorothee Fichter, die vor 18 Jahren die Schwabinger Hof-Flohmärkte initiiert hat und auch heute die Fäden dafür in der Hand hält, veranstaltet auch einen Informationsabend für interessierte Hausgemeinschaften: Dienstag, 13. März um 18 Uhr in der Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b.

Die Schwabinger Hof-Flohmärkte sind die ältesten in München. Seit letztem Jahr reicht das Areal von der Georgenstrasse bis zum Petuelring, von der Barbarasiedlung und dem Ackermannbogen bis zum Englischen Garten. Über 300 Häuser machen jährlich mit. Jedes Haus veranstaltet den Flohmarkt in eigener Verantwortlichkeit. Das Einverständnis des Hausbesitzers ist dafür die ideale Basis. Im Hof verkaufen die Leute, die in dem dazugehörigen Haus wohnen.

„Ihren unverwechselbaren Charme gewinnen die Hof-Flohmärkte durch die individuelle Atmosphäre in den Hinterhöfen und die persönlichen Begegnungen. Schwabing hat da wirklich viel zu bieten!“ weiß Dorothee Fichter und betont auch, dass Händler nicht zugelassen sind und Gehsteige tabu sind.