Sendling: Brand in einer Trafostation

Die Feuerwehr ist am Dienstagvormittag zu einem Brand einer Trafostation nach Sendling alarmiert worden.

Eine Rauchentwicklung aus einem Trafohäuschen in einem Hinterhof meldete die Einsatzzentrale der Polizei an die Feuerwehr. Daraufhin alarmierte die Integrierte Leitstelle einen Löschzug, den Einsatzführungsdienst und ein Sonderlöschmittelfahrzeug zur Einsatzstelle.

Da es sich um einen Hochspannungsbereich handelt, wurden die ebenfalls alarmierten Kräfte der Stadtwerke abgewartet, um gemeinsam die Trafostation zu öffnen. Das Feuer war bereits erloschen, es mussten nur noch kleinere Nachlöscharbeiten von der Feuerwehr durchgeführt werden. Zeitgleich kam es in den umliegenden Straßen zu einem Stromausfall. Dadurch war auch die Notrufnummer 112 über einen Zeitraum von knapp einer Stunde in diesem Bereich teilweise gestört. Hierzu erfolgte eine Information der Bevölkerung im betroffenen Bereich über die Warnapps Katwarn und NINA sowie die Anzeigetafeln in der U-Bahn.

Der Zusammenhang zwischen dem Stromausfall und dem Brandereignis wird von den Stadtwerken derzeit geprüft. Von der Feuerwehr kann hierzu keine Aussage getroffen werden. Ein Sachschaden kann ebenfalls nicht beziffert werden.