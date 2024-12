Sexuelle Belästigung – Polizei kann Tatverdächtigen festnehmen

Am Mittwoch, 18.12.2024, gegen 16:35 Uhr, befand sich eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München ging auf die 56-Jährige zu, berührte sie unsittlich und verfolgte sie bis zu ihrer Wohnungstür. Die Frau ging in die Wohnung und verständigte den Polizeinotruf 110.

Der 36-Jährige konnte von den eingesetzten Polizeistreifen in einer Wohnung in dem Haus angetroffen und festgenommen werden. Er wurde wegen der Tat angezeigt und erkennungsdienstlich behandelt. Nach diesen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.