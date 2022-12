Tollwood baut um und bereitet sich für die Silvesterparty vor

Vom Weihnachtsmarkt zur Silvesterparty: Tollwood baut um und bereitet das Gelände auf der Theresienwiese für die Silvesterparty vor!

Es wird aufgeräumt, umgebaut, dekoriert: Wo vor einer Woche noch Markt- und Gastrostände die Menschen im weihnachtlichen Ambiente begrüßten, entsteht jetzt die Party-Location für den letzten Abend des Jahres 2022. Tollwood bereitet die große Silvesterparty auf der Theresienwiese vor. Karten für die Veranstaltung am 31. Dezember ab 19 Uhr gibt’s für 33 Euro (ermäßigt 29 Euro) an der Festivalkasse, unter www.tollwood.de, bei München Ticket und telefonisch unter 089-3838500.

Im großen Bazar-Zelt steht nur noch die Bazar-Bar – alle Marktstände sind bereits weg. Die Technik-Crew baut die große Bühne für die Silvesterparty. Die erste Dekoration verwandelt das große Marktzelt in ein Zelt mit Party-Atmosphäre. Dort spielen am 31. Dezember die Express Brass Band, Django 3000 und Jamaram meets Jahcoustix. Nur wenige Meter entfernt wird der Hexenkessel dekoriert – für die Silvestersause mit DJ Dirk Wagner, Peter Heger & Edwin Karbaumer und Club27plus. In der Food-Plaza ist es gerade noch ruhig – dort gibt’s am Silvesterabend „Best of Food & Sound“: kulinarische Genüsse von griechisch über thailändisch bis afrikanisch zu Musik vom Plattenteller.

Auch das Außengelände wird rausgeputzt und schön gemacht – denn hier tanzen um Mitternacht die Tollwood-Besucherinnen und -Besucher ins neue Jahr. Über die Theresienwiese schallt dann „Zur schönen blauen Donau“ – der traditionelle Mitternachtswalzer begrüßt 2023!

Infos und Zeiten:

Silvesterparty mit fünf Bands, zwei DJs und drei Locations

Bazar

19 + 2 Uhr | DJ Pascha (Best of ever Sound)

20:30 Uhr | Express Brass Band (Jazz, Soul, Afrobeat)

22 Uhr | Jamaram meets Jahcoustix (Reggae und Dub, on Top noch Ska, Latin, Pop und Balkanbeats)

0:20 Uhr | Django 3000 (Bayerischer Folk-Rock-Sound)

Hexenkessel

19 Uhr + 2 Uhr | DJ Dirk Wagner

20:30 Uhr | Peter Heger & Edwin Karbaumer (Klassik, Boogie Woogie, Swing)

22:30 + 0:20 Uhr | Club27plus (Pop- und Rock-Covers)

Außengelände

19 Uhr | Stelzentheater Hochformat „Illumina“

Food-Plaza

ab 19 Uhr | Best of Food & Sound

Samstag, 31.12.2022 – Einlass und Beginn: 19 Uhr

Live-Musik ab 20:30 Uhr

Open End

Silvestergala mit Fünf-Gänge-Menü und „La Galerie“ (ausverkauft)

Anschließend Musik und Tanz mit dem Eddy Miller Sextett

Samstag, 31.12.2022, Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 18 Uhr