Stachuspassage: 15-Jährige von zwei unbekannten Männern beraubt

Am Dienstag, 29.10.2024, gegen 00:30 Uhr, befanden sich eine 15-Jährige zusammen

mit zwei Begleiterinnen (alle mit Wohnsitz in München) in der Stachuspassage, als ihnen zwei unbekannte Männer entgegenkamen.

Nach kurzer Ansprache riss plötzlich einer der Männer an der Kleidung und der

Handtasche der 15-Jährigen. Die 15-Jährige kam hierdurch zu Fall. Der Täter zog weiter

an der Handtasche, bis sich deren Trageriemen löste und nahm die Tasche an sich.

Anschließend ergriffen beide Männer unerkannt getrennt die Flucht.

Die 15-Jährige und ihre Begleiterinnen begaben sich daraufhin an die Oberfläche und

ließen über Passanten die Polizei verständigen. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Die 15-Jährige wurde bei dem Vorfall lediglich leicht verletzt und benötigte keine weitere

Behandlung.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.