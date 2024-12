Stadt verstärkt Kampf gegen antimuslimischen Rassismus

Der Verwaltungs- und Personalausschuss des Stadtrats hat in seiner Sitzung am Mittwoch vielfältige Maßnahmen gegen antimuslimischen Rassismus beschlossen. Die Beschlussvorlage „Antimuslimischen Rassismus bekämpfen – Demokratie stärken“ enthält eine Definition von antimuslimischem Rassismus für die Stadtverwaltung. Darüber hinaus sieht sie eine verstärkte Koordination und den Ausbau von rassismuskritischen Fortbildungsangeboten und Veranstaltungen sowie diverse Schritte zur Erhöhung der Sichtbarkeit muslimischen Lebens in München vor. Bürgermeisterin Verena Dietl: „Hiermit setzen wir ein wichtiges Zeichen für alle Musliminnen und Muslime und gegen Diskriminierung in München. Darum war es an der Zeit, dass diese Entscheidung getroffen wurde.“