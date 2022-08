Stadtgebiet München: Der Regen der letzten Tage

Das Regenwetter der letzten Tage hat in München nur wenige Einsätze der Feuerwehr nach sich gezogen.

Trotz der teilweise wolkenbruchartigen Niederschläge in Teilen Bayerns blieb die Lage in München verhältnismäßig ruhig. Lediglich zu 20 Einsätzen, die mit den Niederschlägen in Verbindung gebracht werden konnten, rückte die Feuerwehr München aus.

Dennoch gibt es zwei nennenswerte Ereignisse:

Wie schon in den sozialen Medien gestern von uns aktuell begleitet, sorgte der Starkregen für einige nötige Maßnahmen vor dem Helene Fischer Konzert. Die bereits anwesenden Besucher wurden für die Zeit des Unwetters in die nahe gelegenen Messehallen geleitet. Leichte Überflutungen auf dem Konzertgelände pumpten die Einsatzkräfte ab.

Am Frankfurter Ring meldete sich eine Anwohnerin, dass in einer Tiefgarage Wasser eingedrungen war. Die Mitteilerin wies die Einsatzkräfte in die Tiefgarage, die schnell feststellten, dass etwa 1500 Quadratmeter 20 Zentimeter unter Wasser standen. Da dies mit den üblichen Einsatzgerätschaften nicht schnell genug behoben werden kann, forderte der Einsatzleiter mehrere starke Pumpen und weitere Kräfte nach.

Vier Stunden dauerten die Abpumpmaßnahmen an, bis die Einsatzkräfte das Gebäude wieder dem Gebäudeverantwortlichen übergeben konnte.