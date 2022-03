Stadtratshearing zur Münchner Nachhaltigkeitsstrategie

Ressourcenverknappung, Klimakrise, Corona-Pandemie – aktuell wird deutlicher als je zuvor, dass die Gesellschaft lernen muss, mit Krisen umzugehen und diese bestmöglich zu bewältigen. Nicht durch ein „Zurück zum Normalzustand“, sondern indem die Krise als Chance für die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit verstanden wird.

Das Referat für Klima- und Umweltschutz veranstaltet in Kooperation mit der Münchner Initiative Nachhaltigkeit (MIN) ein Stadtratshearing zum Thema „Erstellung einer Münchner Nachhaltigkeitsstrategie“. Es findet als Online-Veranstaltung am Freitag, 1. April, von 9.30 bis 15.30 Uhr statt. Eine Teilnahme ist möglich via Webex unter https://t1p.de/stadtratshearing. Unter dem Link ist bereits jetzt die erforderliche Registrierung möglich.

Ziel des Stadtratshearings ist es, von anderen Städten und Akteur*innen zu lernen und Möglichkeiten zu finden, wie ein wirkungsvolles Nachhaltigkeitsmanagement inklusive einer Nachhaltigkeitsstrategie als übergeordnetes Steuerungsinstrument in München erarbeitet und umgesetzt werden kann. Darüber hinaus soll erörtert werden, wie in diesem Kontext die vielen verschiedenen Angebote, Aktivitäten und Konzepte von Stadtpolitik, -verwaltung und -gesellschaft aufeinander abgestimmt werden können, um die Agenda 2030 und die Klimaschutzziele bestmöglich, zielkonsistent und effektiv umzusetzen.

Im Jahr 2016 unterzeichnete Oberbürgermeister Dieter Reiter die Resolution des Deutschen Städtetags „2030 – Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“. Damit verpflichtet sich die Stadt München, sich konkret für nachhaltige Entwicklung zu engagieren und eigene Maßnahmen nach innen und außen noch sichtbarer zu machen. Schon heute sind in den städtischen Referaten eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsaktivitäten und -prozessen zu sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen Themen angestoßen und auf den Weg gebracht worden. Gleichzeitig wird deutlich, dass es noch ein weiter Weg ist, sich für die Nachhaltigkeitsanforderungen der Zukunft zu wappnen. Deshalb muss Geschwindigkeit aufgenommen werden.