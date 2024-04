Studieren und Chauffieren: Student*innen für die Trambahn gesucht

SWM und MVG bieten Nebenjob in Teilzeit mit Tarifgehalt

Dieser Student*innen-Job hat es in sich: Mit bis zu 720 kW ökostrombetriebener E-Motorleistung Münchens Mobilität sicherstellen und Menschen zuverlässig von A nach B bringen. Studierende können sich jetzt wieder dafür bewerben. Nach dem ersten Ausbildungskurs für studentische Tramfahrer*innen im Frühjahr bieten SWM und MVG einen weiteren im Sommer an.

Grundlage für den Job sind sieben Wochen bezahlte Ausbildung in der Tram-Fahrschule. Diese findet überwiegend in den Semesterferien in Vollzeit statt. Mit erfolgreichem Abschluss folgt der Einsatz nach individuellem Dienstplan für 16 bis 20 Stunden pro Woche. Bezahlt wird nach Tarifvertrag und es winken weitere Vorteile, wie Freifahrt im MVG-Netz, Jahresabo für MVG Rad mit 30 Freiminuten pro Tag, vergünstigte Mitgliedschaft beim Urban Sports Club und mehr.

Das müssen Bewerber*innen mitbringen:

Mindestalter 21 Jahre, gute Deutschkenntnisse, Führerschein Klasse B, Gesundheitliche Eignung für die Fahrdiensttätigkeit im Schichtdienst, Fahrbereitschaft an mindestens einem Tag zwischen Montag und Freitag sowie bei Bedarf ggf. Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit, ein hohes Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein sowie kundenorientiertes Auftreten

Infos gibt es auf www.swm.de/studis-nebenjob, inklusive Link zur Bewerbung und zum Hochladen der notwendigen Unterlagen (Immatrikulationsbescheinigung, Lebenslauf, Zeugnisse, Kopie des Führerscheins, aktueller Auszug aus dem Fahreignungsregister und aktuelles polizeiliches Führungszeugnis).

Kontakt für weitere Informationen und Rückfragen: Arianne Illes, illes.arianne@swm.de