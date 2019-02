Susi von Borstel und Toni Lautenbacher sind doppelte Deutsche Meister

Besser hätte es nicht laufen können – sowohl für die Veranstaltung insgesamt als auch für die Sieger im Besonderen. Bei allerbestem Wetter und üppiger Schneelage gingen die Deutschen Meisterschaften im Sprint am Freitag und im Individual am Sonntag über die Bühne. An beiden Tagen standen Toni Lautenbacher und Susi von Borstel ganz oben auf den Podien. Damit wurden sie ihren Favoritenrollen mehr als gerecht. Die Deutschen Meisterschaften fanden im Rahmen des “Jennerstiers” statt, eines traditionsreichen Skitourenrennens am Jenner bei Berchtesgaden. Der Jennerstier ist Teil des “Alpencups”.