SWM eröffnen ihre Neubauten für Kfz-Werkstatt und SWM Ausbildungszentrum

Die SWM können die Eröffnung zweier wichtiger Neubauten auf dem Gelände ihrer Betriebszentrale in Moosach feiern: Das SWM Ausbildungszentrum sowie die Kfz-Werkstätte erhalten neue, moderne und flexibel nutzbare Räume. Auf dem rückwärtigen Gelände des MVG-Betriebszentrums wurden die beiden Gebäude im geplanten Zeitrahmen errichtet.

Dr. Gabriele Jahn, SWM Geschäftsführerin Personal, Immobilien und Bäder übergab mit Veit Bodenschatz, MVG-Geschäftsführer und Leiter des Busbetriebs sowie Dr. Bernhard Boeck, Leiter SWM Immobilien gestern die Gebäude offiziell an die neuen Nutzerinnen und Nutzer.

In Vertretung des Münchner Oberbürgermeisters nahm Stadtrat Alexander Reissl (CSU) den Eröffnungstermin wahr: „Die SWM Ausbildung gehört seit jeher zu den renommiertesten in der Region. Ich gratuliere im Namen des OB und des Stadtrats herzlich zu diesem neuen Gebäude und wünsche allen, dass sich die Erfolgsgeschichte der SWM Ausbildung hier fortsetzt.“

Dr. Gabriele Jahn: „Aus- und Weiterbildung sind für uns essenzielle Bausteine, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Mit der SWM Akademie und dem SWM Ausbildungszentrum in modernsten Räumlichkeiten auf dem Campus der Stadtwerke-Zentrale schaffen wir eine inspirierende Umgebung, die interdisziplinäres und praxisnahes Lernen ermöglicht. Zugleich gewinnen wir neue Flächen, auf denen wir unsere Werkswohnungsoffensive vorantreiben können.“

Veit Bodenschatz, in dessen Bereich auch die Kfz-Werkstätte fällt: „Eine gut organisierte Kfz-Werkstatt ist das Rückgrat eines erfolgreichen Fuhrparks. Unser neues Gebäude bietet uns nicht nur den Raum sondern auch die moderne Ausstattung, um jedes Fahrzeug in bestem Zustand einsatzbereit zu halten. Wir betreuen rund 2000 Firmenwagen, darunter zahlreiche Sonderfahrzeuge für diverse Einsatzgebiete auf Straße und Schiene.“

Das SWM Ausbildungszentrum ist bereits teilweise aus seiner alten Umgebung in der Hans-Preißinger-Straße ausgezogen, ebenso die Kfz-Werkstätte aus der Heßstraße. Auch Einheiten der Aus- und Fortbildung, die bisher Büros in der SWM Zentrale hatten, haben hier neue Räume bezogen.

Die zwei Gebäude, deren Planung und Ausführung durch den Immobilienbereich der SWM gesteuert wurden, umfassen 8.700 m2 (Kfz-Werkstatt) und 11.500 m2 (Ausbildung) Grundfläche. Sie verfügen jeweils über ein Untergeschoss und fünf Obergeschosse. Auf dem Dach der Ausbildung entsteht neben der Technikzentrale ein Dachgarten. Eine Photovoltaikanlage wird auf dem Dach der Kfz-Werkstatt installiert. „Brückengänge verbinden die Gebäude der SWM Zentrale auf Höhe des zweiten Stocks miteinander“, erläutert Dr. Bernhard Boeck.

Besondere Aufmerksamkeit wurde beim Innenausbau auf die akustischen Anforderungen von Schulungs- und Unterrichtsräumen gelegt, die in direkter Nachbarschaft der Werkstatt liegen. So können die rund 400 SWM Azubis aus drei Jahrgängen künftig störungsfrei ihre Prüfungen in den neuen Räumen abhalten.

Durch eine Konstruktion mit wenigen tragenden Innenwänden wird im Gebäude eine hohe Flexibilität für spätere mögliche Nutzungsanforderungen bewahrt, etwa zur Unterbringung neuer Ausbildungszweige.

Außerdem hält das neue SWM Innovationlabor Einzug, das allen SWM Mitarbeitenden offensteht. Es soll auch der Förderung von Kooperationen mit Industrie und wissenschaftlichen Einrichtungen dienen. Das Besondere an dem Labor ist die Kombination aus Kreativ- und Werkstattflächen, was durch die Kooperation mit dem SWM Ausbildungsbetrieb ermöglicht wird.