SWM warnen erneut vor Betrügern an der Wohnungstür

Bereits vergangenen Monat hatten die SWM auf Be-trüger*innen an der Wohnungstür hingewiesen. Nach wie vor mel-den Kund*innen den SWM zahlreiche ungewollte Besuche an der Wohnungstür von Menschen, die sich als Mitarbeiter*innen „der Stadtwerke“ ausgeben. Unter falschen Vorgaben seien sie dazu gedrängt worden, einen Vertrag abzuschließen oder Ihre Zähler-nummer zu nennen. Vor allem Menschen, die nicht so gut deutsch sprechen, gehen den Drückern in die Falle.

Die SWM machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich hier weder um SWM Mitarbeiter*innen handelt noch um Personen, die in ihrem Auftrag unterwegs sind.

Wer sich nicht sicher ist: SWM Beschäftigte können immer ei-nen Dienstausweis vorlegen. Gerne können Kundinnen und Kun-den bei den SWM nachfragen, ob eine bestimmte Person tatsäch-lich für die SWM tätig ist.

Die SWM bitten zudem darum, dass sich Betroffene dieser Haus-türgeschäfte melden, damit das Vorgehen der Drücker*innen do-kumentiert und ggf. dagegen vorgegangen werden kann.

Die kostenfreie Telefonnummer des SWM Kundenservice: 0800-7967960

Alle Information auch auf www.swm.de/warnung