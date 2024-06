Tag der offenen Tür bei der Caritas München Nord

Demenzparcours, Fahrradwerkstatt und vieles mehr

Die Caritas München Nord am Hildegard-von-Bingen-Anger 1-3, lädt am Donnerstag, 6. Juni 2024, 16.00 bis 19.00 Uhr, zu einem Tag der offenen Tür ein. Interessierte Besucherinnen und Besucher können vor Ort im Dominikuszentrum alle sozialen Angebote und Einrichtungen der Caritas München Nord kennenlernen und auch selbst aktiv werden.

„Mittendrin statt nebenan ist unser Motto. Mixen Sie mit dem Radlmixer einen Smoothie aus geretteten Lebensmitteln. Erleben Sie, wie die Radlwerkstatt arbeitet und der Kulturtreff für Kinder und Jugendliche „Jump-In“ einen “Talente-Baum“ mit Kindern upcycelt. Oder versetzten Sie sich mit dem Demenzparcours in die veränderte Lebenswelt von älteren, demenziell erkrankten Menschen“, erklärt Christine Kalke vom Caritas Freiwilligenzentrum Nord einen Teil der geplanten Aktivitäten.

Der Tag der offenen Tür findet im Rahmen des MünchnerStiftungsFrühlings statt. Neben dem Auftakttag für das Fachpublikum am Dienstag, den 4. Juni gibt es dort an den darauffolgenden fünf Tagen von Mittwoch, 5. Juni bis Sonntag, 9. Juni ein buntes Programm aus Vorträgen, Führungen, Workshops, Konzerten und Diskussionen, welches sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger richtet. Stiftungen und zivilgesellschaftliche Organisationen präsentieren sich und ihre Arbeit vor Ort und laden zum Zuhören, Nachdenken und Mitmachen ein. Die Veranstaltungen finden dezentral in ganz München und Umgebung statt und sind überwiegend kostenfrei. (mmr)