Taxi-Kosten-Ranking: Wo Fahrgäste in Deutschland am meisten zahlen

Mal eben vom Bahnhof ins Hotel, nach dem Abendessen entspannt nach Hause oder schnell vom Meeting zum nächsten Termin: das Taxi ist die bequemste Art, von A nach B zu kommen. Aber was kostet der Komfort eigentlich? Das hat der Reiseveranstalter Fit Reisen jetzt genauer untersucht und die Taxipreise in den 80 größten deutschen Städten verglichen. Das Ergebnis: Der Unterschied ist enorm und überraschend. Denn wer glaubt, München oder Hamburg seien die teuersten Taxi-Städte Deutschlands, liegt daneben. Den unrühmlichen Spitzenplatz belegt eine Stadt, die die wenigsten auf dem Zettel hätten: Moers. Und auch am anderen Ende wartet eine Überraschung, denn günstigster Standort ist nicht etwa eine ostdeutsche Kleinstadt, sondern die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden.

Für das Ranking hat Fit Reisen je Stadt anhand des Grundpreises und eventuellen Staffelpreisen den Preis für eine Taxifahrt von zehn Kilometern berechnet. Dieser bildet den Maßstab für das Ranking. Der Durchschnittspreis für eine Taxi-Fahrt liegt in Deutschland bei 29,78 Euro.

Übrigens: Das gesamte Ranking mit allen 80 deutschen Städten finden Interessierte hier.

Key Findings

Die günstigste Taxi-Stadt Deutschlands ist Wiesbaden: hier zahlt man nur 24,10 Euro für zehn Kilometer.

Am teuersten ist Taxifahren in Moers, wo für dieselbe Strecke satte 37,50 Euro fällig werden, das sind 55 Prozent mehr als in Wiesbaden.

Im Schnitt kostet eine Zehn-Kilometer-Taxifahrt in deutschen Großstädten 29,78 Euro.

Günstigstes Bundesland ist Hessen: Alle fünf untersuchten Städte liegen unter 28,10 Euro.

Thüringen schneidet am schlechtesten ab: Jena (33,50 Euro) und Erfurt (35,90 Euro) landen beide im teuersten Viertel des Rankings.

NRW hat die größte Preisspanne aller Bundesländer: von Dortmund (24,55 Euro) bis Moers (37,50 Euro) liegen fast 13 Euro Unterschied.

Das Ruhrgebiet zählt zu den taxifreundlichsten Regionen Deutschlands: Dortmund, Bochum, Herne und Essen liegen alle unter dem Bundesdurchschnitt.

Unter den sechs größten Städten fährt man in Frankfurt (28 Euro) am günstigsten und in München (32,90 Euro) am teuersten.

Die Top 3 der teuersten Taxi-Städte Deutschlands

Platz 1: Moers, Nordrhein-Westfalen

Moers – für viele kein naheliegender Kandidat für einen Spitzenplatz, zumindest nicht in dieser Kategorie. Und doch: Mit einem Gesamtpreis von 37,50 Euro für eine Taxifahrt von zehn Kilometern landet die Stadt am Niederrhein auf dem unrühmlichen ersten Platz der teuersten Taxi-Städte Deutschlands. Das sind rund 26 Prozent über dem Bundesdurchschnitt und ganze 55 Prozent mehr als in der günstigsten Stadt im Ranking, Wiesbaden. Der Grundpreis beträgt 5,50 Euro, jeder weitere Kilometer schlägt mit 3,20 Euro zu Buche. Wer hier regelmäßig Taxi fährt, sollte vielleicht ernsthaft über ein Fahrrad nachdenken.

Platz 2: Erfurt, Thüringen

Auch die Thüringer Landeshauptstadt zeigt sich beim Thema Taxi-Kosten kompromisslos. Eine Fahrt von zehn Kilometern kostet in Erfurt 35,90 Euro, etwa 21 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Der Einstieg kostet 5,50 Euro, danach werden für die ersten vier Kilometer jeweils 3,70 Euro fällig, bevor der Kilometerpreis auf 2,60 Euro sinkt. Immerhin: Die mittelalterliche Altstadt lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden und das ist in Erfurt sogar besonders lohnend.

Platz 3: Braunschweig, Niedersachsen

Knapp hinter Erfurt reiht sich Braunschweig ein. Für eine Zehn-Kilometer-Fahrt werden hier 34,80 Euro fällig, das ist rund 17 Prozent mehr als der Bundesdurchschnitt. Der Grundpreis liegt bei fünf Euro, nach den ersten drei Kilometern (à 3,40 Euro) kostet jeder weitere 2,80 Euro. Die Löwenstadt hat viel zu bieten – günstige Taxis gehören leider nicht dazu.

Die Top 3 der günstigsten Taxi-Städte Deutschlands

Platz 1: Wiesbaden, Hessen

Überraschung! Die hessische Landeshauptstadt macht das Rennen als günstigste Taxi-Stadt im Ranking. Nur 24,10 Euro kostet eine Fahrt von zehn Kilometern, das sind über 19 Prozent weniger als der Bundesdurchschnitt. Der Grundpreis liegt bei 3,90 Euro, der Kilometerpreis bei 1,80 Euro, mit 2,90 Euro für die ersten zwei Kilometer. Wer also nach einem langen Entspannungstag im Thermalbad keine Lust mehr aufs Laufen hat, kein Problem, in Wiesbaden ist das Taxi eine echte Wohltat fürs Portemonnaie.

Platz 2: Dortmund, Nordrhein-Westfalen

Der BVB-Stadt eilt in Sachen Taxipreise ein guter Ruf voraus, zumindest im Vergleich mit vielen anderen deutschen Großstädten. Für 24,55 Euro kommt man in Dortmund zehn Kilometer weit, was knapp 18 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Grundpreis: 4,50 Euro, erster Kilometer: 2,50 Euro, danach 1,95 Euro pro Kilometer. Echte Westfalen wissen eben, wie man vernünftig wirtschaftet.

Platz 3: Augsburg, Bayern

Dass Bayern und günstig selten in einem Satz stehen, stimmt zumindest in Sachen Taxi nicht immer. Augsburg schafft es mit 24,90 Euro auf den dritten Platz der günstigsten Städte – rund 16 Prozent unter dem Schnitt. Der Grundpreis beträgt 3,90 Euro, der erste Kilometer wird mit drei Euro berechnet, danach kostet jeder weitere Kilometer zwei Euro. München kann da jedenfalls nicht mithalten aber dazu gleich mehr.

Der Bundesländervergleich: Hier zahlt man mehr, hier weniger

Taxipreise sind in Deutschland zwar behördlich festgelegt, doch wie viel das Taxi am Ende kostet, hängt stark davon ab, in welchem Bundesland man unterwegs ist.

Das günstigste Pflaster ist Hessen: Mit einem Durchschnittspreis von nur 26,02 Euro für zehn Kilometer liegt das Bundesland deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 29,78 Euro. Dabei punktet Hessen vor allem mit Konstanz – Wiesbaden, Kassel, Darmstadt, Offenbach und Frankfurt – alle fünf untersuchten Städte liegen in einer Preisspanne bis zu 28 Euro. Ebenfalls günstig unterwegs ist man in Schleswig-Holstein (Durschnitt: 26,35 Euro), Brandenburg (Durschnitt: 27 Euro) und Rheinland-Pfalz (Durchschnitt: 27,42 Euro).

Am anderen Ende der Skala steht Thüringen: Mit einem Durchschnittswert von 34,70 Euro ist das Bundesland das teuerste im gesamten Ranking – angetrieben von Erfurt (35,90 Euro) auf Platz 2 und Jena (33,50 Euro) auf Platz 8 der teuersten Städte. Auch das Saarland (Durchschnitt 33,70 Euro, Saarbrücken), Mecklenburg-Vorpommern (Durchschnitt: 32,10 Euro) und Niedersachsen (Durchschnitt: 31,86 Euro) stechen als vergleichsweise teure Taxi-Regionen heraus, wobei Niedersachsen mit Salzgitter (27,10 Euro) auch eine echte Ausnahme nach unten hat. Besonders spannend: Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland mit der größten inneren Zerrissenheit. Mit 30 untersuchten Städten ist NRW auch am breitesten vertreten und zeigt dabei eine Preisspanne von fast 13 Euro: von Dortmund (24,55 Euro) bis Moers (37,50 Euro). Das Ruhrgebiet selbst gehört mit Dortmund, Bochum, Herne und Essen übrigens zu den taxifreundlichsten Regionen Deutschlands: alle vier liegen unter dem Bundesdurchschnitt.

Auch Bayern überrascht mit Widersprüchen: Augsburg (24,90 Euro) und Würzburg (25,42 Euro) zählen zu den günstigsten Städten bundesweit, während München (32,90 Euro) fast 8 Euro teurer ist, innerhalb desselben Bundeslandes.

Das vollständige Ranking aller 80 deutschen Taxi-Städte finden Interessierte hier.

Wer auf Reisen lieber kostensparend unterwegs ist und passende Wochenend-Reiseinspirationen in deutsche Städte sucht, wird hier fündig.

Methodik

Für das Ranking der Taxikosten in deutschen Großstädten hat Fit Reisen eine umfassende Auswertung von Tarifdaten durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte mithilfe der Portale taxi-rechner.de und taxirechner.de. Erfasst wurden die Taxitarife der 80 größten deutschen Städte nach EinwohnerInnenzahl. Um eine vollständige Vergleichbarkeit zwischen den Städten sicherzustellen, wurde für jede Stadt einheitlich der Fahrpreis für eine Strecke von 10 Kilometern berechnet. In die Auswertung eingeflossen sind ausschließlich reguläre Taxitarife zu Tagpreisen. Nacht-, Wochenend- oder Sondertarife wurden nicht berücksichtigt. Die Daten entsprechen dem Stand vom 31. März 2026. Eine Besonderheit in Deutschland: Anders als in vielen anderen Ländern sind Taxipreise hierzulande behördlich festgelegt, sofern keine abweichenden Regelungen gelten.

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