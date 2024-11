TIER E-Scooter & E-Bikes in München ab morgen über Dott verfügbar

E-Scooter und E-Bikes von TIER künftig über Dott-App verfügbar: Was Nutzer:innen wissen müssen

Europäischer Marktführer für geteilte Mikromobilität mit über 250.000 Fahrzeugen in 426 Städten und 21 Ländern

Nutzer:innen werden zur Dott-App umgeleitet

Alle TIER-Fahrzeuge werden mit Dott-Logos versehen

Anfang Oktober hat der Anbieter für geteilte E-Scooter und E-Bikes, TIER-Dott, bekannt gegeben, zukünftig unter dem Markennamen Dott aufzutreten (www.ridedott.com). Somit ist die Leihe der E-Scooter und E-Bikes künftig nur noch über die Dott-App möglich, die TIER-Fahrzeuge werden dafür mit Dott-Logos beklebt und Nutzer:innen zur Dott-App weitergeleitet. In München findet der Wechsel von TIER zu Dott am 7. November 2024 statt.

Das müssen TIER-Nutzer:innen zum Wechsel wissen

Die Umstellung auf Dott erfolgt in wenigen Schritten: Dott-App auf dem Handy downloaden, Konto erstellen und Zahlungsdaten hinzufügen. Für Nutzer:innen mit der neuesten Version der TIER-App geht es zudem noch einfacher: Sie können einfach auf den Link in der TIER-App klicken, die Dott-App herunterladen und sich dann mit ihrem TIER-Account einloggen. Anschließend müssen sie nur noch die Zahlungsdaten aktualisieren – das Ganze ist in wenigen Augenblicken erledigt. Alle relevanten Informationen zur Umstellung erhalten TIER-Nutzer:innen auch über die App.

Fahrzeuge erscheinen im neuen Look

Die 4.000 E-Scooter sowie 1.000 E-Bikes von TIER in München werden zudem vom lokalen Team mit Dott-Logos beklebt, was den Übergang zur neuen Marke widerspiegelt. Sämtliche operativen Arbeiten, wie z.B. der Austausch von Akkus sowie die Wartung und Umparken von Fahrzeugen, werden vom bereits bestehenden Team durchgeführt.

Um einen Dott E-Scooter oder E-Bike auszuleihen, scannt man einfach den QR-Code am Lenker des Fahrzeugs und bestätigt den Start der Miete. Für die Fahrt in München werden ein Euro Aktivierungsgebühr und 29 Cent pro Minute fällig. Gezahlt werden kann bequem per Paypal, Kreditkarte oder Apple Pay. Im Vergleich zu TIER gibt es in der Dott-App eine Auswahl an verschiedenen Pässen, die es noch erschwinglicher und bequemer machen, Shared Mikromobilität zu nutzen. Wer als Gruppe unterwegs ist, kann zudem bis zu drei Fahrzeuge gleichzeitig über einen Account ausleihen.

E-Scooter in 426 Städten in einer App

Durch die Fusion der beiden Unternehmen TIER und Dott entstand Anfang 2024 der europäische Marktführer für geteilte Mikromobilität mit Hauptsitz in Berlin. Um das Nutzungserlebnis zu verbessern und den Service beider Unternehmen plattformübergreifend nutzbar zu machen, hat TIER-Dott beschlossen, zukünftig mit mit der App und unter der Marke Dott zu operieren: Bis Frühjahr 2025 werden alle Städte, in denen TIER aktiv ist, zur Dott-Technologieplattform migriert sein. Somit können Nutzende die E-Scooter und E-Bikes von Dott bald in 426 Städten in Europa und dem Nahen Osten ausleihen. In Deutschland ist das Unternehmen derzeit in 103 Städten aktiv.

Philipp Haas, Geschäftsführer TIER-Dott Deutschland, Österreich und Schweiz, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass bald alle Fahrzeuge von TIER und Dott in der Dott-App integriert sind. Dies ermöglicht unseren Millionen Nutzer:innen, sich in 426 Städten auf sichere und effiziente Weise auf unseren Fahrzeugen fortzubewegen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Städten, ihren Bürger:innen und Interessenvertreter:innen die Mobilität zum Guten zu verändern und den öffentlichen Nahverkehr auf lokaler Ebene nachhaltig zu ergänzen.‟

Link zur Dott-App: App Store & Google Play Store