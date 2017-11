Tierpark Hellabrunn: Geburtstagsparty für Eisbären-Mädchen Quintana

Ein Jahr alt und schon 120 Kilo schwer: Am 21. November feiert Eisbären-Jungtier Quintana mit Eistorte und Geschenken ihren ersten Geburtstag. Auf der Tundra-Anlage in der Hellabrunner Polarwelt haben die Tierpfleger den Geburtstagstisch gedeckt.

Tiefgefrorene Wassermelone und Fisch bilden die Grundlage für die Eistorte, die mit Sahne, Datteln und Zimt garniert ist. Die passende Kerze ist aus Honig-Zimt-Wasser gefroren. Und natürlich dürfen auch die Geschenke nicht fehlen: Eine Spenderin hat eine große Spielboje gestiftet und von den Tierpflegern gibt es noch eine leuchtend rote Pylone dazu. Quintana weiß direkt, wozu die Boje gedacht ist und schubst sie mit einem kräftigen Stoß ins Wasser. Dann wird sich über die Eistorte hergemacht. Wassermelonen sind Quintanas Lieblingsspeise und so hat sie einiges zu tun, um diese aus der Torte herauszukratzen.

Quintana hat sich in ihrem ersten Lebensjahr bestens entwickelt. Im Vergleich zu den Eisbärenzwillingen Nela und Nobby bringt Quintana gute 30 Kilo mehr auf die Waage. „Hier kann man den Vorteil eines einzelnen Eisbärenjungtieres sehr gut beobachten. Von Anfang an war Quintana größer und schwerer als die Zwillinge im vergleichbaren Alter“, erklärt Bea Köhler, die zoologische Leiterin des Tierpark Hellabrunn. Bis über das zweite Lebensjahr hinaus wird Quintana noch gesäugt, auch wenn sie bereits normales Futter erhält. Eisbären sind Allesfresser, sie ernähren sich nicht nur von Fleisch, sondern auch Obst, Beeren und Wurzeln stehen auf ihrem Speiseplan. An besonderen Tagen gibt es im Tierpark auch einmal Datteln oder Sahne als extra Leckerbissen – wie am heutigen Geburtstag.

Hellabrunn-Besucher können Quintana gemeinsam mit Giovanna täglich von 9 Uhr bis etwa 16.30 Uhr in der Hellabrunner Polarwelt besuchen.