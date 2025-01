Tödlicher Betriebsunfall in Ismaning

Am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 09:45 Uhr, kam es auf einem Firmengelände südlich von Ismaning zu einem tödlichen Betriebsunfall.

Ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding befuhr mit einem Gabelstapler das Firmengelände, als er aus ungeklärter Ursache mit einem Metallpfosten kollidierte. Dabei kippte der Gabelstapler so zur Seite, dass der 57-Jährige unter ihm eingeklemmt wurde und schwere Verletzungen erlitt. Durch herbeieilende Personen konnte er befreit werden, verstarb jedoch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. An Gabelstapler und Metallpfosten entstand hoher Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme geführt.