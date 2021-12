Tötungsdelikt – 17-jähriger stirbt nach Auseinandersetzung

Am Abend des Freitag, 10.12.2021, gegen 18:00 Uhr wurde die Einsatzzentrale der

Münchner Polizei über eine schwer verletzte Person im Bereich des Rosenheimer Platzes

informiert. Aufgrund dessen wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit

geschickt.

Vor Ort trafen die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten

Jugendlichen, ein 17-jähriger Münchner, dessen Begleiter und Ersthelfer. Nach aktuellem

Ermittlungsstand befand sich der 17-Jährige mit zwei Begleitern in einem Hinterhof am

Rosenheimer Platz. Zur Tatzeit kamen zwei unbekannte männliche Personen hinzu und

begannen zunächst einen Streit, wobei es in der Folge zu einem Handgemenge kam. Im

Anschluss entfernten sich die beiden derzeit unbekannten Tatverdächtigen fluchtartig in

unbekannte Richtung. Hierbei konnte die 17-jährige Begleiterin des Geschädigten einen

spitzen Gegenstand in der Hand eines Tatverdächtigen wahrnehmen.

Im weiteren Verlauf begaben sich der Geschädigte sowie dessen zwei Begleiter aus dem

Hinterhof, wobei der 17-jährige nach einer kurzen Strecke blutend zusammenbrach. Er

wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gerbracht, wo er im

Laufe der frühen Morgenstunden vom Sonnabend, 11.12.2021, verstarb.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte)

übernommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Dafür

musste der Bereich um den Tatort zweitweise gesperrt werden. Nach ersten

Erkenntnissen stach einer der beiden unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand

in den Bereich des Oberkörpers des 17-Jährigen und verletzte diesen dadurch schwer.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich mehr als 10 Streifen und die Bundespolizei

beteiligten, verlief erfolglos. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, insbesondere auch

zu den Hintergründen und den Tätern, dauern an und werden durch das

Fachkommissariat 11 geführt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 16-17 Jahre alt, braune Haare, buschige Augenbrauen, schwarze Jacke,

blaue Jeans

Täter 2:

Männlich, ca. 16-17 Jahre, braune Haare, schwarze Jacke, weißer Kapuzenpullover

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rosenheimer Platz, Rosenheimer Straße,

Steinstraße, Weißenburger Straße und Weißenburger Platz Wahrnehmungen gemacht,

insbesondere zu den beiden flüchtenden Tätern, die im Zusammenhang mit diesem

Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.