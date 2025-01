Tollwood feiert ins neue Jahr – Vorfreude auf den Konzertsommer 2025

Auf der großen Silvesterparty haben über 9.000 Menschen ins neue Jahr gefeiert – Sommerfestival öffnet am 19. Juni – vielfältiges Line-Up in der Musik-Arena 2025

MÜNCHEN. Mit der großen Tollwood Silvesterparty endet das Tollwood Winterfestival. Mehr als 9.000 Menschen feierten mit einem bunten Programm auf der Theresienwiese ins neue Jahr. Zum ersten Mal bei der Silvesterparty dabei: der legendäre Club Harry Klein. Acht Drag*Artists traten im Lovers Lipsync Battle gegeneinander an – das Publikum war begeistert. Und um Mitternacht tanzten alle gemeinsam ins Jahr 2025.

„Wir braucht Dich!“ – das Motto des Tollwood Winterfestivals soll die Menschen noch weiter inspirieren, sich für unsere Demokratie einzusetzen. Als Symbol dafür werden am 14. Januar, die 36 Werte Bänke, die viele Besucher*innen seit dem 26. November auf dem Tollwood Winterfestival gestaltet haben, als Aktion auf dem Marienplatz gezeigt. Mit dabei sind auch die Pat*innen, die die Werte Bänke anschließend an verschiedenen Plätzen aufstellen werden.

Musikalischer Sommer

Schon heute freut sich Tollwood auf den Sommer – das Line-Up fürs Sommerfestival ist nahezu komplett. Am 19. Juni eröffnet Samu Haber den musikalischen Reigen in der Musik-Arena. Die Musikfans erwarten bis 20. Juli Konzerte mit Grossstadtgeflüster & Paula Carolina, ENNIO, Iggy Pop, der einzige Auftritt in Deutschland von Roxette sowie Konzerte von BAP, Alexander Marcus und vielen mehr. Den Abschluss bildet Jamie Cullum am 20. Juli 2025. Die Auftritte von Berq, Wanda und der Spider Murphy Gang sind bereits ausverkauft. Tickets für die Konzerte sind unter www.tollwood.de, über München Ticket und Eventim erhältlich.

Tollwood Sommerfestival

Ort: Olympiapark Süd, München

Zeit: 19. Juni – 20. Juli 2025

