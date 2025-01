Tollwood Sommerfestival 2025: Line-Up für die Musik-Arena fast komplett

Das Tollwood Sommerfestival 2025 verspricht ein musikalisches Highlight nach dem anderen! Der Godfather of Punk, Iggy Pop, wird am 24. Juni die Bühne der Musik-Arena rocken und seine unnachahmliche Energie und zeitlose Kreativität zum Besten geben. Mit über 50 Jahren Bühnenerfahrung bringt er Klassiker wie „Lust for Life“ und „The Passenger“ live nach München – ein Muss für alle Fans!

Die Vielfalt im Line-Up lässt keine Wünsche offen: Neben Legenden wie Roxette (23. Juni) und Patti Smith (14. Juli) treten auch deutschsprachige Stars wie Max Herre & Joy Denalane (7. Juli) und Lea (19. Juli) auf. Für experimentelle Klänge sorgt MEUTE (3. Juli), während Jamie Cullum (20. Juli) das Festival stilvoll abschließt. Neue Highlights wie Melissa Etheridge & The Corrs (26. Juni) und die Gitarrenikonen Joe Satriani & Steve Vai (8. Juli) ergänzen das Programm.

Tickets sind heiß begehrt – einige Konzerte wie Berq und Wanda sind bereits ausverkauft. Schnell zugreifen lohnt sich, um die besondere Atmosphäre der Musik-Arena zu erleben! Weitere Infos und Tickets gibt es unter der Tollwood-Tickethotline oder auf www.tollwood.de.

Tollwood Musik-Arena 2025 – das derzeitige Line-Up im Überblick

19.06.2025 | Samu Haber – Beginn: 19 Uhr

20.06.2025 | Grossstadtgeflüster & Paula Carolina – Beginn: 18:30 Uhr

21.06.2025 | Edmund – Beginn: 19 Uhr

22.06.2025 | A Legendary Night: Suzi Quatro & Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly – Beginn: 18 Uhr

23.06.2025 | ROXETTE – Beginn: 19 Uhr

24.06.2025 | Iggy Pop – Beginn: 19 Uhr

25.06.2025 | Ronan Keating – Beginn: 19 Uhr

26.06.2025 | Melissa Etheridge & The Corrs – Beginn: 18:30 Uhr

27.06.2025 | Paula Hartmann – Beginn: 19 Uhr

28.06.2025 | Fäaschtbänkler – Beginn: 18:30 Uhr

29.06.2025 | Berq – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

01.07.2025 | Heilung & special guest: The Hu – Beginn: 19 Uhr

02.07.2025 | BAP – „Zeitreise 81/82“ – Beginn: 18:30 Uhr

03.07.2025 | MEUTE – Beginn: 19 Uhr

04.07.2025 | Alexander Marcus – Beginn: 19 Uhr

06.07.2025 | ENNIO – Beginn: 19 Uhr

07.07.2025 | Max Herre & Joy Denalane – Beginn: 19 Uhr

08.07.2025 | Joe Satriani & Steve Vai Satchvai Band – Beginn: 19 Uhr

09.07.2025 | 20 Jahre Revolverheld – Beginn: 19 Uhr

10.07.2025 | Element of Crime – „Live 2025“ – Beginn: 19 Uhr

11.07.2025 | Wanda – Beginn: 19 Uhr – AUSVERKAUFT

12.07.2025 | Amistat – 18:30 Uhr

13.07.2025 | Spider Murphy Gang “Unplugged” – Beginn: 19:30 Uhr – AUSVERKAUFT

14.07.2025 | Patti Smith Quartet – Beginn: 19:30 Uhr

16.07.2025 | AIR – Beginn: 19 Uhr

17.07.2025 | Schmidbauer & Kälberer laden ein: Ami Warning – Beginn: 19 Uhr

18.07.2025 | Faber – Beginn: 19 Uhr

19.07.2025 | Lea – Beginn: 19 Uhr

20.07.2025 | Jamie Cullum – Beginn: 19 Uhr