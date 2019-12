Tollwood Silvesterparty mit Skolka, Raggabund, Cubaboarisch 2.0. und vielen Bands mehr

IM HERZEN MÜNCHENS AUF DER THERESIENWIESE INS NEUE JAHR FEIERN. Party und Livemusik auf fünf verschiedenen Areas, spektakuläre Acts und kulinarische Leckereien an Bars und Ständen auf der Theresienwiese – so verabschiedet das Tollwood Winterfestival mit der großen Silvesterparty das Jahr 2019! Ab 19 Uhr steigt der Silvester-Countdown zu einem Preis von 33 EUR (ermäßigt 29 EUR) auf dem Festivalgelände, in den Zelten legen DJs auf und Livemusik spielt ab 20:30 Uhr, um stimmungsvoll ins neue Jahr zu feiern! Tickets für die Silvesterparty gelten am Veranstaltungstag drei Stunden vor und nach der Veranstaltung als MVV-Ticket. Karten können unter der Tollwood-Ticket-Hotline 0700 – 38 38 50 24 (ca. 12,6 Ct/min je nach Anrufernetz) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Im Mercato-Zelt treten neben den österreichischen Bands Skolka und Fainschmitz, auch Django 3000 mit ihrem neuen Album „Django 4000“ auf. Zur „The Big Elvis Presley & Johnny Cash Show“ rocken Chris Aron and the Croakers, als Elvis Presley Special, die Bühne im EssZimmer. Mit zwei Gitarren, treibendem Bass und Drum-Rhythmus überzeugt das authentische Quintett Cat Lee King and his Cocks mit fetzigem Rockin‘ Blues. Als Johnny Cash Special begeistert Johnny Trouble & Band mit einer Mischung aus Rockabilly, Country & Blues.

Die Coverband Club27plus tritt im Hexenkessel auf. Sie spielt natürlich nicht nur Songs der mit 27 Verstorbenen, sondern das ganze Rock&Pop Geschäft. Außerdem dabei: Das Duo Heger und Karbaumer. Peter Heger spielt sich am Klavier durch verschiedene Genres, wie von Klassik bis zu Boogie Woogie und Swing. Seine Musik wird durch den Schlagzeuger Edwin Karbaumer untermalt, wodurch die beiden eine atemberaubende Boogie Woogie und Ragtime-Show erschaffen, gänzlich abseits des Mainstreams, dafür auf musikalisch höchstem Niveau. Der Zeitgeist ist reif für einen neuen kreativen musikalischen Cocktail aus Rum, Pop und Bavaria: Leo Meixner präsentiert seine eigene Band „Cubaboarisch 2.0“, die die Tanzfläche des Weltsalons in eine grandiose Party verwandelt. Darüber hinaus tritt DJ Rupen mit dem Rupidoo Global Music Club auf. Musikliebhaber können sich auf Genres wie Cumbia, Latin, Balkan, Global Beats, Afro und Oriental freuen.

Für alle Party-Begeisterten, die das neue Jahr richtig ausgelassen feiern wollen, legen verschiedene DJs in den Zelten bis in die frühen Morgenstunden auf. Die Food Plaza bietet Best of Food & Sound. Tarotkartenleger Robert Alcazane wirft auf Wunsch einen ersten Blick in das neue Jahr und Künstler auf Stelzen tanzen in leuchtenden Kostümen über das Festivalgelände. Punkt zwölf erschallt der Mitternachtswalzer in allen Zelten, sowie auf dem Außengelände zu Füßen der Bavaria als jährliches Highlight.

Die große Silvesterparty des Tollwood Winterfestivals lädt dazu ein, mit Livemusik von Reggae, Blues über Pop und Rock bis hin zu ausländischen Klängen, Bio-Essen und leckeren Getränken an Bars und Ständen, Acts auf der Theresienwiese und dem traditionellen Mitternachtswalzer das alte Jahr zu verabschieden und das neue ausgelassen zu feiern.