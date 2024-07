Tram 21, 25, N19: Ersatzverkehr mit Bussen in Haidhausen und Giesing während der Sommerferien

Die Stadtwerke München (SWM) und die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erneuern in den Sommerferien ca. 300 m Trambahngleise nach 30 Betriebsjahren im Abschnitt Max-Weber-Platz (Johannisplatz) – Wörthstraße sowie eine Weiche am Johannisplatz nach 15 Betriebsjahren. Die MVG muss daher ab Montag, 29. Juli, bis voraussichtlich zum Ende der Sommerferien die Tram 25 abschnittsweise durch Busse ersetzen sowie die Tram 21 und die NachtTram N19 umleiten.

Die Tram 25 fährt in dieser Zeit im Abschnitt Grünwald beziehungsweise Großhesseloher Brücke – Ostfriedhof und von dort auf der Strecke der Linie 18 weiter zum Sendlinger Tor. Im Abschnitt Ostfriedhof – Max-Weber-Platz fahren ersatzweise Busse. Wegen der Bauarbeiten in der Metzgerstraße müssen die Busse im Abschnitt Wörthstraße – Max-Weber-Platz über Ostbahnhof, Haidenauplatz, Grillparzer- und Flurstraße fahren.

Die Tram 21 und die NachtTram N19 werden im Abschnitt Max-Weber-Platz – Haidenauplatz über Flurstraße und Grillparzerstraße umgeleitet. Die Haltestellen Wörthstraße und Ostbahnhof entfallen, können aber durch Umstieg am Haidenauplatz mit dem Ersatzbus der Linie 25 erreicht werden. In Richtung St.-Veit-Straße ist die Haltestelle Max-Weber-Platz zum Haltepunkt 7 in der Einsteinstraße verlegt. An der Haltestelle Haidenauplatz halten die Züge nördlich der Einmündung Kirchenstraße / Berg-am-Laim-Straße.

Änderungen bei Tram 18 und NachtTram N27

Wie bereits angekündigt, ist auch die Tram 18 betroffen. Da der Abschnitt Sendlinger Tor – Ostfriedhof von der Linie 25 bedient wird, verkehrt die Tram 18 in dieser Zeit nur im Abschnitt Westendstraße – Sendlinger Tor. Auch die Verstärkerfahrten der NachtTram N27 werden in dieser Zeit auf den Abschnitt Petuelring – Sendlinger Tor verkürzt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.