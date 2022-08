Trickdiebstahl durch falsche Handwerker in Laim

Eine über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München kehrte am Mittwoch, 24.08.2022, gegen 17:30 Uhr nach Hause zurück. Im Eingangsbereich ihres Wohnanwesens wurde sie von einer bislang unbekannten Person angesprochen. Diese behauptete, die Wasserrohre in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Aufgrund der Tatsache, dass derzeit Bauarbeiten im Wohnhaus stattfinden, schenkte die Seniorin den Angaben des Mannes glauben.

Die Rentnerin sperrte ihre Wohnungstür auf und gewährte dem vermeintlichen Handwerker Einlass in ihre Räume. Der unbekannte Täter begab sich zuerst in die Küche und drehte dort den Wasserhahn auf. Anschließend bat er die über 80-Jährige die Brause der Badewanne im Bad aufzudrehen und zu halten. Anschließend verließ der Täter wieder das Bad, während die Seniorin dort zurückblieb. Die über 80-Jährige verweilte ca. zehn Minuten im Bad, während sie keinen Sichtkontakt zu dem Täter hatte.

Als der falsche Handwerker zu ihr zurückkehrte und ihr erklärte, dass die Überprüfung angeschlossen sei, verließ er die Wohnung.

Erst am Wochenende darauf bemerkte die Rentnerin das Fehlen eines vierstelligen Bargeldbetrages sowie zahlreicher hochwertiger Schmuckgegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Westendstraße, Droste-Hülshoff-Straße, Neubeuerner Straße und Raublinger Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.