TU München im Ranking von „Times Higher Education (THE)” als die beste Universität der EU ausgezeichnet

Die Technische Universität München (TUM) hat im Ranking von „Times Higher Education (THE)“ ihre bislang höchste Platzierung erreicht. Sie verbesserte sich erneut und rückt um vier Positionen auf Rang 26 weltweit vor. Damit steht sie in der Europäischen Union wieder an der Spitze.

Die TUM hat sich im Ranking des renommierten britischen Magazins „Times Higher Education“ in den vergangenen Jahren rasant und deutlich gesteigert. Seit 2015 verbesserte sie sich von Rang 53 auf Rang 26. Innerhalb der EU steht sie an Nummer 1.

Das THE-Ranking berücksichtigt verschiedene Faktoren: Zum einen werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit nach der Reputation der Universitäten in Forschung und Lehre befragt. Zum anderen werden Daten wie die Zahl der Publikationen je Forschende, die Zitationen pro Publikation, das Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Studierenden, die eingeworbenen Drittmittel aus der Wirtschaft, die Zahl an Patenten und der Grad der Internationalisierung ausgewertet.

Zahlreiche weitere anerkannte Rankings belegen regelmäßig die international herausragende Qualität der TUM in Forschung, Lehre und Innovation. In den „QS Rankings“ steht die TUM auf Rang 28, bei den Ingenieurwissenschaften sogar auf Rang 19 und in Naturwissenschaften auf Rang 23. Bei „Digital Leaders in Higher Education“ gehört sie zu den Top 5 der Welt. Im „Global University Employability Ranking“ belegt sie Rang 13, im „THE University Impact Ranking“ steht sie bei Innovationen weltweit an der Spitze.

Weitere Informationen:

THE World University Rankings 2025: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking

Die TUM in Rankings: https://www.tum.de/rankings