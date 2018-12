Udo Lindenberg segelt an Chartspitze

Eine steife Brise weht durch die Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment – denn Udo Lindenberg ist zurück, und zwar „Live vom Atlantik“. Der Panikrocker setzt auch sein zweites „MTV Unplugged“ nicht auf Grund, sondern segelt geradewegs an die Spitze der Hitliste. Zugleich darf er sich über den „Nummer eins-Award“ freuen. Diesen nahm Lindenberg in Hamburg aus den Händen von Dr. Mathias Giloth, Geschäftsführer GfK Entertainment, entgegen.

Die Südtiroler Rockband Frei.Wild schafft es dank der Live-Version ihres Longsellers „Rivalen und Rebellen“ zurück auf Rang drei. Auch Volbeat („Let’s Boogie! Live From Telia Parken“, neu auf vier), Bruce Springsteen („Springsteen On Broadway“, neu auf sieben) und Die Ärzte („Seitenhirsch”, neu auf zehn) lassen es krachen. Silber geht an Herbert Grönemeyer („Tumult“).

Insgesamt 26 Weihnachtssongs mischen wenige Tage vor dem Fest die Single-Charts auf. Für zwei von ihnen ist eine Top 10-Platzierung drin, und zwar für die Klassiker „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey, zwei) und „Last Christmas“ (Wham!, fünf). An der Spitzenreiterin Ava Max („Sweet But Psycho“) beißen sie sich aber weiterhin die Zähne aus. Die HipHopper Kontra K („Farben“, sechs) und Nimo & Capo („Zoey“, acht) landen die höchsten New Entries.

