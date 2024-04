UEFA EURO 2024: Faeser besucht Host City München

Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser hat sich am Montag in der Münchner Arena im Zuge ihrer Besuche in den Gastgeberstädten – den Host Cities – über den Stand der Münchner Planungen und Vorbereitungen für die UEFA EURO 2024 informiert. Bürgermeisterin Verena Dietl begrüßte Innenministerin Faeser im Namen der Stadt. Bei dem Arbeitsbesuch standen vor allem die Pläne der Stadt, des Stadions und des Olympiaparks als Ausrichter der Fan Zone im Fokus. Zudem wurden Sicherheits- und Mobilitätsthemen angesprochen. In München spielen neben der deutschen Nationalmannschaft auch Slowenien, Serbien, die Ukraine, Rumänien, Schottland und Dänemark. Am 14. Juni findet hier das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland statt.

Auch zum Thema Nachhaltigkeit tauschte sich die Ministerin mit den Verantwortlichen der Stadt und den Stakeholdern aus. Bund, Länder und alle Host Cities haben diesbezüglich im letzten Jahr zusammen mit DFB, UEFA und der EURO 2024 GmbH ein Gemeinsames Verständnis einer nachhaltigen UEFA EURO 2024 (siehe unter https://bmi.bund.de/BMI23014) vereinbart.

Innenministerin Nancy Faeser: „Die Vorbereitungen auf die Fußball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland laufen auch in München auf Hochtouren. Wir wollen ein guter, weltoffener Gastgeber sein. Wir stehen für Respekt und Vielfalt. Genau dafür steht auch die Stadt München. Und wir wollen Momente und Erinnerungen schaffen, die viele Menschen verbinden – bei dem Turnier im Sommer und noch lange darüber hinaus. Dazu werden auch die vielen tausend freiwilligen Volunteers überall im Land beitragen. Für mich als Bundesinnenministerin hat Sicherheit oberste Priorität. Wir wollen die Fußball-Europameisterschaft zu einem rundum sicheren Turnier machen: in den Stadien, beim Public Viewing und überall sonst, wo sich viele Menschen begegnen. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern bereiten sich intensiv vor. Wir sind gut vorbereitet – und die Vorfreude auf dieses große Fußballfest bei uns im Land ist riesig. Das spüre ich auch hier in München.“

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Wir haben uns sehr über den Besuch und den guten Austausch mit Bundesinnenministerin Faeser gefreut. München wird nach der EURO 2020 zum zweiten Mal in Folge Gastgeberin einer Europameisterschaft – darüber sind wir stolz. Wir werden uns als weltof- fene, tolerante und gastfreundliche Stadt präsentieren und freuen uns sehr auf die Begegnungen mit Fans aus ganz Europa. Dass wir solche sportlichen Großevents organisieren und umsetzen können, haben zuletzt die European Championships 2022 erneut bewiesen.“