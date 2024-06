Umfrage: Mehrheit der Deutschen fordert EU-Schutz vor Fluglinien-Pleiten

Eine Mehrheit der Deutschen fordert die EU auf, einen gesetzlichen Schutz vor Fluglinien-Pleiten einzuführen. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung durch das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ). Die Forderung gewinnt im Vorfeld der Europawahl am 9. Juni an Dringlichkeit, da das zukünftige Parlament über eine umfassende Reisereform entscheiden wird.

Fluglinienpleiten: Meistens ist das ganze Geld verloren

In den letzten zehn Jahren sind mindestens 15 Fluggesellschaften in der EU insolvent gegangen. Dies führte dazu, dass viele Passagiere ihre bereits bezahlten Flugtickets nicht nutzen konnten und durchschnittlich 430 Euro verloren haben.

Besonders ärgerlich ist dies für Urlauber, die während ihrer Reise plötzlich ohne Rückflug dastehen und zusätzliche Kosten für Ersatzflüge und Unterkünfte tragen müssen.

Deutliche Mehrheit will Absicherung gegen Pleiten

Ende Mai 2024 führte das EVZ eine repräsentative Umfrage in Deutschland durch, die ein klares Bild zeichnet: 56 Prozent der Befragten forderten die EU auf, einen gesetzlichen Schutz einzuführen. Dieser soll sicherstellen, dass Flugreisende im Falle einer Insolvenz ihres Anbieters den Ticketpreis erstattet bekommen. Selbst leicht höhere Flugpreise würden die Befragten dafür in Kauf nehmen. Nur 31 Prozent lehnten eine solche Regelung ab.

Vorbild: Schutz bei Pauschalreisen

Karolina Wojtal, Co-Leiterin des Europäischen Verbraucherzentrums Deutschland, appelliert an das neue Europaparlament, den Insolvenzschutz einzuführen.

Sie betont: „Im Falle von Pleiten sind Flugreisende ungeschützt und verlieren meistens den kompletten Ticketpreis. Dass es anders geht, zeigen die Regelungen zu Pauschalreisen. Seit Anfang der 1990er müssen Pauschalreiseanbieter ihre Angebote gegen Insolvenzen absichern. Die Preise sind deswegen kaum gestiegen, aber die Sicherheit für die Verbraucher hat stark zugenommen. Daher sieht das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren diese Regelung als Vorbild für die Absicherung aller Flugtickets.“

Neues Europaparlament wird Reiserecht reformieren

Die Forderung nach Insolvenzschutz für Flugreisende ist Teil eines umfassenden Katalogs an Vorschlägen, den das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren an die EU-Institutionen übermittelt hat.

Im November 2023 hatte die EU-Kommission eine Reform der Reisegesetzgebung angekündigt, das sogenannte „Mobilitätspaket“. Die Mitglieder des kommenden Europaparlaments werden dieses Mobilitätspaket diskutieren und voraussichtlich auch verabschieden.

Ein Schutz vor Insolvenz für Flugreisende ist darin jedoch bisher nicht enthalten. Das Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren fordert, dass diese Absicherung in das Mobilitätspaket aufgenommen wird, um Flugreisende vor einem Totalverlust abzusichern.