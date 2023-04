Unbekannter kollidiert mit S-Bahn: schwerverletzt – Wer kennt den bislang unbekannten Verunfallten?

Bundespolizei sucht nach Zeugen

Ein bislang noch Unbekannter stürzte am frühen Ostermontagmorgen (10. April) im Bereich des S-Bahnhaltepunktes Leuchtenbergring ins S-Bahngleis. Er kollidierte mit einer einfahrenden S-Bahn und wurde schwerverletzt. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen und fragt, wer kennt den Verunfallten?

Gegen 00:20 Uhr fiel ein bislang nicht identifizierter Mann – aus unbekannter Ursache – im Bereich des S-Bahnhaltepunktes Leuchtenbergring ins Gleis. Dabei geriet er gegen eine einfahrende S-Bahn und wurde von dieser überrollt. Beamte der Bundespolizei, die als erstes am Unfallort eintrafen, übernahmen die Erstversorgung des Schwerverletzten und legten ihm am verletzten, stark blutenden Unterarm zwei Tourniquets an.

Der Verunfallte war zunächst bei Bewusstsein verlor dieses aber immer wieder. Nach Übergabe und Weiterversorgung durch Rettungsdienstkräfte wurde der Unbekannte in eine Münchner Klinik transportiert, wo er gegen Mittag noch operiert wurde.

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein Suizidversuch konnte ausgeschlossen werden. Durch den Vorfall entstanden geringe Verspätungen im Bahnverkehr. Am Bahnsteig befanden sich ca. 15 und in der S-Bahn etwa 30 Personen.

Die Münchner Bundespolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und bittet zudem unter der Rufnummer: 089/515550-1111 um sachdienliche Hinweise, sollte jemand den Verunfallten kennen bzw. eine Person vermissen, die wie folgt beschrieben wird: ca. 40 Jahre alt, bekleidet u.a. mit einem blau-rotem Oberteil und blauem Hemd oder blauer Jacke.