Ungererbad und Naturbad Maria Einsiedel starten in die Sommersaison

Fünf Sommerbäder sind schon geöffnet, am mor-gigen Samstag, 18 Mai, kommen zwei weitere hinzu: das Un-gererbad und das Naturbad Maria Einsiedel.

Ungererbad: Mehrweg und biologisch abbaubar Der Badespaß im Ungererbad wird in diesem Jahr noch unbeschwerter: Am Kiosk gibt es ab dieser Saison nur noch Mehrweggeschirr bzw. kompostierbares Einweggeschirr. Damit soll das Müllaufkommen im Bad deutlich reduziert werden, ohne dass es Einschränkungen bei Kaffee, Cola, Pommes und Co gibt. Am Ende der Sommersaison wird ausgewertet, ob der Versuch erfolgreich war und das Modell gegebenenfalls auch in anderen Sommerbädern übernommen werden kann.

Ungererbad: Traubestraße 3U6, StadtBus 150 „Nordfriedhof“, U6, MetroBus 59 „Dietlindenstraße“

Naturbad Maria Einsiedel: Zentralländstraße 28U3, StadtBus 135 „Thalkirchen (Tierpark)“, StadtBus 134 „Rupert-Mayer-Straße“, StadtBus 135 „Bad Maria Einsiedel“/“Floßlände“

Alle Informationen zu den M-Bädern auf www.swm.de/m-baeder