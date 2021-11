Unterföhring: Über 80-Jährige auf Diebestour

Am Montag, 25.10.2021, gegen 17:30 Uhr, befand sich eine über 80-Jährige in einem

Modegeschäft in Unterföhring. Im Verlauf ihrer Anwesenheit konnte eine Verkäuferin

sehen, wie die über 80-Jährige eine Jeanshose in eine mitgeführte Tasche steckte und

das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Aufgrund dessen verständige die dort zuständige Angestellte andere Personen im

Geschäft, um die Ladendiebin zu verfolgen und vor dem Geschäft zur Rede zu stellen.

Die über 80-Jährige reagierte daraufhin uneinsichtig und aggressiv und wollte mit einem

von ihr vor Ort parkenden Fahrzeug (Audi) die Tatörtlichkeit verlassen.

Eine der Verkäuferinnen wollte das Wegfahren verhindern, indem sie sich vor die

Fahrertür stellte. Die über 80-Jährige schubste sie im weiteren Verlauf vom Fahrzeug weg,

stieg ein und fuhr davon. Beim Wegfahren mussten einige Zeugen wegspringen, um nicht

getroffen zu werden.

In der Zwischenzeit wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert. Durch eingesetzte

Polizeibeamte konnte die über 80-Jährige in der Nähe des Tatortes kontrolliert werden.

Das Diebesgut wurde dabei aufgefunden. Zudem stellte sich heraus, dass ein weiteres

Kleidungsstück entwendet wurde. Der Beuteschaden liegt bei ca. 200 Euro.

Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme konnte die Seniorin wieder entlassen werden.

Sie wurde wegen eines räuberischen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den

Straßenverkehr angezeigt.

Das Kommissariat 61 hat hierzu die Ermittlungen übernommen.