Untergiesing-Harlaching: Streitigkeit in Lebensmittelgeschäft eskaliert

Am Montag, 27.03.2023, gegen 10:00 Uhr, gerieten ein 67-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland und ein Angestellter eines Lebensmittelgeschäfts in der Pilgersheimer Straße in Streit.

Nach den ersten Ermittlungen lag die Ursache des Streits in einer Unstimmigkeit über die Rückgabe einer vom 67-Jährigen erworbenen Ware. Nachdem der Streit zwischen den beiden Beteiligten eskalierte, wurde der Angestellte vom 67-Jährigen verbal beleidigt. Zudem schrie der 67-Jährige laut im Lebensmittelgeschäft herum und belästigte weitere anwesende Kunden.

Aus diesem Grund wurde die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizeibeamten eskalierte die Situation mit dem 67-Jährigen. Hierbei wurden die Polizeibeamten beleidigt und körperlich angegangen. Ein Polizeibeamter wurde dabei in den Unterleib geschlagen, wodurch er verletzt wurde. Der 67-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und wegen der Beleidigungen, der der Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages (28.03.2023) einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte).