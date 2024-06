Veranstaltungstipp: Sommerliches Quizabenteuer für Kinder in Hellabrunn

Das kommende Wochenende ist das längste Wochenende des Jahres 2024 – wenn man nach dem Tageslicht geht. Das nimmt der Tierpark Hellabrunn zum Anlass für eine sommerliche Quizrallye durch die Tierwelt am Samstag 22. und Sonntag 23. Juni 2024. Die Quizrallye für Kinder und Familien ist an beiden Tagen an allen Kassen erhältlich. Mit dem richtigen Lösungswort gibt es tolle Preise zu gewinnen!

Wie schützen sich eigentlich Elefanten vor einem Sonnenbrand? Was machen Störche, wenn es ihnen zu heiß wird? Und für welche Tiere ist der Sommer die schönste Jahreszeit? All diesen Fragen können Kinder und Familien mit der großen Sommer-Quizrallye in Hellabrunn auf den Grund gehen. Wer das Quiz mit dem richtigen Lösungswort abgibt, kann tolle Preise für die ganze Familie gewinnen: Hauptpreise sind eine Familien-Jahreskarte, ein Gutschein für einen Kindergeburtstag in Hellabrunn oder ein Frühstück für die ganze Familie im Hellabrunner Tierparkrestaurant von Marché.

Die Quizrallye ist an allen Kassen exklusiv am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Juni 2024 während der Tierpark-Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr erhältlich. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der ausgefüllte Bogen in die Boxen an den Ausgängen eingeworfen werden.

Ganz neu bietet der Hellabrunn nun auch Abendführungen für die ganze Familie. Die Führungen beginnen jeweils um 19 Uhr und finden einmal im Monat statt. Es gibt kein Mindestalter für die Teilnahme und die Mitnahme von Kinderwagen ist möglich. Im sanften Licht der Abenddämmerung geht es zu ausgewählten Tierhäusern und Tieren, um zu sehen, welche Bewohner bereits schlafen und welche noch oder erst jetzt aktiv sind.

Neben mehr als 500 exotischen und heimischen Tierarten gibt es für Kinder aller Altersklasse noch einiges mehr im Tierpark Hellabrunn zu erleben: Große und kleine Spielplätze laden zum Klettern und Toben ein, kindgerechte Edukationselemente vermitteln spannende Fakten aus der Tierwelt, und schattige Picknickplätze im gesamten Tierpark bieten Platz für eine gemütliche Pause. Zudem können für ein Nutzungsentgelt von fünf Euro Bollerwägen geliehen werden. Wickelplätze für die Kleinsten sind in allen großen Toilettenanlagen vorhanden.

Weitere Informationen zum Tierparkbesuch mit Kindern unter https://www.hellabrunn.de/parkbesuch/angebote-im-tierpark/fuer-kinder

Der Eintritt für Kinder unter vier Jahren ist kostenfrei, Kinder zwischen vier und 14 Jahren bezahlen für eine Tageskarte sieben Euro.