Verkehrsunfall zwischen Pedelec und Fußgänger in Laim

Am Dienstag, 25.03.2025, gegen 13:10 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec den Fahrradweg in der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Platz. Zeitgleich ging ein 12-Jähriger ebenfalls mit Wohnsitz in München den parallel verlaufenden Gehweg in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 30 stieß der 26-Jährige mit dem Lenker seines Pedelecs gegen den Oberkörper des 12-Jährigen. Dadurch stürzte der Pedelecfahrer zu Boden.

Beide Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Der 26-Jährige bedurfte keiner weiteren medizinischen Versorgung und der 12-Jährige kam in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten beim 26-Jährigen feststellen. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme bei dem Pedelecfahrer veranlasst.

Der 26-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.