Verletzte Person mit mehrere Stichverletzungen im Gebüsch aufgefunden

Am Dienstag, 17.12.2024, gegen 07:35 Uhr, entdeckte ein Passant in einer Grünanlage im Bereich der Hochkalterstraße und Gufidauner Straße in Giesing eine verletzte Person in einem Gebüsch. Bei dieser aufgefundenen Person handelte es sich um einen 63-jährigen Kanadier mit Wohnsitz in München. Der Notarzt stellte vor Ort mehrere Stichverletzungen bei dem 63-Jährigen fest. Mit dem Rettungsdienst wurde dieser anschließend in ein Krankenhaus gebracht und dort aufgrund seiner schweren Verletzungen notoperiert.

Die weiteren Ermittlungen wurden nun direkt vom Kommissariat 11 übernommen. In der Folge wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Aktuell ist der ursächliche Sachverhalt, der zur Verletzung geführt hat, noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Zeit vor 07:35 Uhr Feststellungen oder Beobachtungen machen können, die Hinweise auf das Geschehen geben können. Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich umgehend mit dem zuständigen Kommissariat 11 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.