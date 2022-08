Versuchtes Tötungsdelikt: 28-Jährige verletzt 35-jährigen Lebenspartner mit Messer schwer

Am Sonntag, 28.08.2022, gegen 02:15 Uhr, befand sich eine 28-Jährige mit Wohnsitz im

Landkreis München mit ihrem 35-jährigen Lebenspartner in ihrer gemeinsamen Wohnung.

Anwesend war auch ein 24-jähriger Freund des Paares. Aus bislang nicht näher

bekannten Gründen kam es zwischen dem Paar zum Streit und zu einer körperlichen

Auseinandersetzung. In der Folge verletzte die 28-Jährige den 35-Jährigen mit einem

Messer im Oberkörperbereich schwer. Der anwesende Freund des Paares konnte der 28-

Jährigen das Messer abnehmen und die Rettungsleitstelle verständigen. Sofort fuhren

auch mehrere Polizeistreifen zu dem Tatort.

Die 28-Jährige wurde durch die Polizeibeamten in der Wohnung angetroffen und vorläufig

festgenommen. Der 35-Jährige wurde zur stationären medizinischen Behandlung in ein

Krankenhaus verbracht. Es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I

am Montag, 29.08.2022 einen Haftbefehl gegen die 28-Jährige wegen des Tatverdachts

des versuchten Totschlags.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen.