Viele neue Attraktionen beim Familien-Testsieger im Herzen Tirols

Das Skigebiet mitten in den Tiroler Bergen hat die perfekten Zutaten für glückliche Familienferien: ein großes, abwechslungsreiches Angebot an Pisten, eine schneesichere und idyllische Lage abseits des Trubels, liebevolle Serviceangebote von Zwergerl-kindergarten bis zu Kinderabenteuerwochen und familienfreundliche Gastbetriebe. Zudem gibt es ab diesem Winter einige spannende, neue Attraktionen wie den Alpbachtaler Lauser-Sauser und die neue Schatzbergbahn in der Wildschönau. Kein Wunder, dass auch professionelle Tester von den Familienangeboten begeistert sind.

Das Ski Juwel Alpachtal Wildschönau ist ein besonderes Skigebiet. Auf der einen Seite zählt es mit 109 Pistenkilometern und 45 Liftanlagen zu den größten und familienfreundlichsten Skigebieten in Tirol. Auf der anderen Seite bezaubert es mit viel Ruhe und Natur, mit Charme und Ursprünglichkeit. Das Skigebiet verteilt sich auf zwei Täler und vier Berge. Dazu verwöhnen 25 gemütliche Skihütten kleine und große Wintersportler mit regionalen Spezialitäten. Das allein sind schon viele gute Gründe Urlaub im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zu machen. Im kommenden Winter gibt es mit der neuen Schatzbergbahn und dem Alpbachtaler Lauser-Sauser direkt zwei hochkarätige, neue Attraktionen. Der Ganzjahres-Alpine-Coaster am Wiedersbergerhorn garantiert auf einem Kilometer Länge mit Österreichs höchstem Kreisel von 18 Metern und weiteren Jumps viel Spaß für kleine und große Rodler. Die neue 8er-Gondelbahn von Auffach auf den Schatzberg ist auch für Familien ein Pluspunkt, da sie die großen und kleinen Wintersportler mit mehr Komfort und ohne lange Wartezeiten auf die Piste bringt.

Perfekt abgestimmte, altersgerechte Programme: vom Kid`s Center bis zum Snowpark

Spaß für die ganze Familie steht im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau stets im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Spielplatz Schnee“ bieten die lokalen Skischulen zahlreiche Angebote für die kleinsten Skifahrer, wo auch der Spaß abseits der Pisten nicht zu kurz kommt. Dazu gehören auch Betreuungsangebote für die ganz kleinen Wintersportler zum Beispiel im Kid`s Center am Wiedersbergerhorn, wo Kinder von zwei bis vier Jahren ohne Skikurs betreut werden, während die Eltern entspannt die ein oder andere Abfahrt genießen können. Darüber hinaus gibt es viele altersspezifische Angebote wie die Kinderabenteuerwochen beim AKTI Drachenclub in Niederau, ein Happy Kinderland in Oberau, Ski & Smile Kinderland in Inneralpbach und Frosty´s Schneewelt am Wiedersbergerhorn.

Ein weiteres unvergessliches Erlebnis ist das gemeinsame Iglu bauen in Niederau/Wildschönau oder eine Fahrt als Co-Pilot in der Pistenraupe am Reither Kogel. Auch für größere Kids gibt es im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau viele spannende Angebote. So zum Beispiel der Snowboard Family-Park Schatzberg am Thalerkogl mit Halfpipe, Obstacles, Wallride und Boxen für Einsteiger und Könner. Eine gute Alternative ist der Snowpark Alpbachtal mit Boxen, Rails und Kickern für Freestyler und die Funslope am Wiedersbergerhorn mit spannenden Wellen, Tunnels, Rails und Fun-Elementen. Speed und Spaß haben die jungen Wintersportler in der Race’n Boarder Arena in Niederau mit perfekt präparierten Slalom- und Riesenslalomstrecken, Geschwindigkeitsmessung sowie Carving-Piste.

Familienspaß abseits der Pisten

Ein Klassiker für den Familienurlaub sind gemeinsame Rodelausflüge. Die Naturrodelbahnen bei der Lanerköpflbahn, auf dem Reither Kogel oder bei der Mittelstation der Schatzbergbahn bieten hierfür das ideale Terrain. Nachtrodeln wird am Roggenboden Oberau angeboten. Und nach der actionreichen Rodelabfahrt geht es für eine zünftige Brotzeit in eine der urigen Tiroler Hütten. Passend zum Freizeitangebot hat die Region auch zahlreiche auf Familien spezialisierte Gastbetriebe.

Fünf Sterne für Familienfreundlichkeit

Das Engagement für Familien zahlt sich aus: Die Tirol Werbung verlieh dem Skigebiet das Prädikat „zertifizierte Tiroler Familien-Skiregion“. Die Redaktion von Skiresort.de gab dem Skigebiet mit fünf Sternen die höchste Auszeichnung für Familienfreundlichkeit. Bei Schneehoehen.de wurde es bereits zum dritten Mal in Folge zum TOP Skigebiet 2017 gekürt und erzielte auch den Sieg in der Kategorie Familie/Kinder.