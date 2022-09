Vier Wechselgeldtrickdiebstähle – Stadtgebiet und Landkreis München

Am Dienstag, 23.08.2022 und am Mittwoch, 31.08.2022, kam es im Münchner Stadtgebiet zu insgesamt vier Fällen des so genannten Wechselgeldtrickbetrugs.

Dabei ging der unbekannte Täter wie folgt vor:

Er sprach eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in Gräfelfing, einen über 90-Jährigen mit Wohnsitz in Grünwald, einen über 80-Jährigen mit Wohnsitz in Grünwald und einen 85-Jährigen mit Wohnsitz in Gauting an und bat diese für ihn ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Dabei setzte sich der Täter sogar in zwei Fällen auf den Beifahrersitz der Senioren. Alle Betroffenen waren zunächst bereit, dem Täter den Gefallen zu erfüllen. Sobald diese den Geldbeutel öffneten, griff der Täter dann mit der Hand in das Kleingeldfach der Geldbörsen und entwendete dabei Geldbeträge im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich. Bei dem ersten bekannten Fall versuchte der unbekannte Täter zusätzlich dem über 90-Jährige seine hochwertige Uhr vom Handgelenk zu stehlen.

Zwei der Fälle fanden am Dienstag, 23.08.2022 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in Grünwald im Bereich der Dr.-Max-Straße und der Südlichen Münchner Straße statt. Die anderen beiden Fälle erfolgten am Mittwoch, 31.08.2022 zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr im Bereich der Poststraße in Planegg und im Bereich der Grawolfstraße in Gräfelfing.

Nur bei dem Fall im Bereich der Grawolfstraße wurde die Polizei sofort hinzugezogen. Die über 90-jährige Betroffene rief um Hilfe, als der Täter in ihre Handtasche griff. Dadurch wurde eine bislang unbekannte Zeugin auf die Tat aufmerksam.

In den anderen Fällen erstatteten die Geschädigten erst im Nachgang Anzeige auf verschiedenen Polizeidienststellen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug).

Der Täter wurde von den Betroffenen einvernehmlich wie folgt beschrieben:

Männlich, 165cm bis 175cm groß, ca. 40 Jahre alt, sehr kurz rasierte Haare, schlank, osteuropäische Erscheinung, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit einem dunklen Anzug mit hellem Hemd.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen am Dienstag, 23.08.2022, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr im Bereich der Dr.-Max-Straße und der Südlichen Münchner Straße (Grünwald) und am Mittwoch, 31.08.2022, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, im Bereich der Poststraße (Planegg) und im Bereich der Grawolfstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, insbesondere die bislang noch unbekannte Zeugin (im Bereich Gräfelfing), die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Aufgrund des geschilderten Falles rät die Münchner Polizei insbesondere älteren Personen ein „gesundes“ Misstrauen aufdringlichen Fremden gegenüber zu zeigen.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Fremde notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit Ihnen oder rufen Sie um Hilfe! Verständigen Sie über Notruf 110 die Polizei!