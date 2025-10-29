Was Blutspenderinnen und Blutspender in der Erkältungszeit beachten müssen

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) verzeichnet infolge der steigenden Krankheitswelle in Bayern leichte Rückgänge im Rahmen der Blutspenden. Trotz dieses Rückganges ist die Versorgung der Kliniken mit Blutpräparaten aktuell noch stabil.

Sowohl zum eigenen Schutz, als auch zu dem der anderen Spenderinnen und Spender sowie des Personals auf den Terminen, bittet der BSD Menschen mit Krankheitsgefühl oder akuten Symptomen, dringend von einer Blutspende abzusehen und diese im gesunden Zustand nachzuholen.

Für Menschen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen gelten folgende Wartezeiten:

Eine Woche nach Abklingen der Symptome von Erkältung bzw. grippalem Infekt ohne Fieber, mit leichten Symptomen oder Schnupfen.

Vier Wochen nach Infekten mit Fieber und stärkeren Beschwerden, z.B. Influenza, Bron-chitis, akute Sinusitis und / oder Antibiose.

Gesunden Lebensrettern bietet der BSD im November mehr als 250 Gelegenheiten einen ganz entscheidenden Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten.

Auf geht’s zur Blutspende: Alle geplanten Blutspendetermine für November 2025 sind beigefügt. Eine entsprechende Reservierung im Vorfeld ist erforderlich.

Alle aktuellen Termine des laufenden Monats, eventuelle Änderungen sowie Informationen rund um das Thema Blutspende sind kostenfrei unter 0800 11 949 11 (Mo-Do 8.00 bis 17.00 Uhr, Fr 8.00 bis 16.00 Uhr) oder unter www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. Facebook & Instagram: @blutspendebayern. Die aktuelle Podcast-Folge gibt es hier.

Hintergrundinformationen über die Blutspende



Wer Blut spenden kann:

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis.

Darum ist Blutspenden beim BRK so wichtig:

Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist Hilfe, die ankommt und schwerstkranken Patienten eine Überlebenschance gibt.

Der Blutspendedienst des BRK (BSD):

Der BSD wurde 1953 vom Bayerischen Roten Kreuz mit dem Auftrag gegründet, die Versorgung mit Blutprodukten in Bayern sicherzustellen. Er trägt die Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH. Als modernes pharmazeutisches Unternehmen ist der BSD heute ein aktiver Partner im bayerischen Gesundheitswesen. Mit seinen über 700 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie zusätzlich mehr als 300 freiberuflich tätigen Spendeärztinnen und Spendeärzten und rund 9.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus 72 Kreisverbänden des BRK organisiert der BSD jährlich ungefähr 4.000 mobile und 1.100 stationäre Blutspendetermine.

Spenderservice:

Alle Blutspendetermine und weiterführende Informationen für Spender und an der Blutspende Interessierte, beispielsweise zum kostenlosen Gesundheitscheck, sind unter der kostenlosen Hotline des Blutspendedienstes 0800 11 949 11 (Mo-Do 8.00 bis 17.00 Uhr, Fr 8.00 bis 16.00 Uhr) oder unter www.blutspendedienst.com im Internet abrufbar. Wir empfehlen unsere Blutspende-App für iOS und Android (www.spenderservice.net): Individuelle Spendeinfos, Terminerinnerungen und Blutspende-Forum.